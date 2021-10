台海恐引爆戰爭？澳國防部長：開戰與否取決於中國（有片）

澳洲國防部長達頓 (Peter Dutton) 日前被問及是否澳洲未來會否有機會與中國爆發戰爭,他指台海緊張,並暗示澳洲重視與美國70年盟友關係,表示戰爭與否應由中國回答。

澳洲天空新聞台(Sky News)昨日(24日)刊登達頓的專訪影片,達頓表示,澳洲內閣國家安全委員會(National Security Committee)在過去6年來,已持續關注台海問題,他過去幾年一直他認為北京現在對台灣的意圖非常明確,而美國對台灣的意圖也非常明確。

他進一步指出,若以香港的事態進展來看,「他們(指北京)是否決定對台灣採取行動,如果是這樣的話,美國有什麼反應?」

達頓未明確表示在中美之間選邊站,但他表示,澳洲只有2500萬人,「我們必須確保結交最好的朋友,而我們確實也是」,他指出澳洲和美國、英國、加拿大、紐西蘭都維持友好關係,此外還和美國、日本、印度組成「四方安全對話」(Quad)等。

達頓強調,沒有人想爆發衝突,但這個問題完全取決於中國。(Nobody wants to see conflict but that really is a question for the Chinese.)

澳洲天空新聞台9月17日已在網站刊登該訪問,澳英美三國於9月16日突然宣布達成三邊安全協議(AUKUS),英美將支持澳洲建立核潛艇部隊。三國皆未在聲明中提及中國,但澳洲總理莫里森表示,這一夥伴關係凸顯了該地區的「複雜」性質。

