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台海恐引爆戰爭？澳國防部長：開戰與否取決於中國（有片）

國情動向 13:56 2021/10/25

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澳洲國防部長達頓 (Peter Dutton) 日前被問及是否澳洲未來會否有機會與中國爆發戰爭，他指台海緊張，並暗示澳洲重視與美國70年盟友關係，表示戰爭與否應由中國回答。

澳洲天空新聞台（Sky News）昨日（24日）刊登達頓的專訪影片，達頓表示，澳洲內閣國家安全委員會（National Security Committee）在過去6年來，已持續關注台海問題，他過去幾年一直他認為北京現在對台灣的意圖非常明確，而美國對台灣的意圖也非常明確。

他進一步指出，若以香港的事態進展來看，「他們（指北京）是否決定對台灣採取行動，如果是這樣的話，美國有什麼反應？」

白宮再重申對台政策不變 美專家：拜登說話有時不準確

拜登承諾將協防台灣 京：不要站在14億中國人民的對立面（第三版）

達頓未明確表示在中美之間選邊站，但他表示，澳洲只有2500萬人，「我們必須確保結交最好的朋友，而我們確實也是」，他指出澳洲和美國、英國、加拿大、紐西蘭都維持友好關係，此外還和美國、日本、印度組成「四方安全對話」（Quad）等。

達頓強調，沒有人想爆發衝突，但這個問題完全取決於中國。（Nobody wants to see conflict but that really is a question for the Chinese.）

澳洲天空新聞台9月17日已在網站刊登該訪問，澳英美三國於9月16日突然宣布達成三邊安全協議（AUKUS），英美將支持澳洲建立核潛艇部隊。三國皆未在聲明中提及中國，但澳洲總理莫里森表示，這一夥伴關係凸顯了該地區的「複雜」性質。

王毅與英外相通話 反對助澳洲建造核潛艇

【AUKUS】美英澳搞核潛艇合作  趙立堅叫他們停止小圈子

責任編輯：袁瑋婧

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