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中俄軍艦繞日惹關注 美智庫這樣警示美國

國情動向 13:38 2021/10/25

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中俄軍艦繼通過津輕海峽後，日前通過大隅海峽進入東海，幾乎繞行日本列島一周，惹來關注。日前美國蘭德公司發布報告，預計中俄關係將繼續加強，包括軍事關係，美軍應做好準備迎接挑戰。

據日本防衛省統合幕僚監部上周六（23日）發布消息，穿越津輕海峽南下太平洋的中俄10艘海軍艦艇，通過鹿兒島縣大隅半島和種子島之間的大隅海峽，已進入東海。

美國擔心中國高超音速武器？俄羅斯：我們不怕 俄中是拍擋

中俄舉行首次聯合海上戰略巡航 《環時》：未來或將常態化

共同社指出，中俄組成艦隊基本繞了日本列島一周，防衛省認為這是極其罕見的行動，在加強警戒的同時分析其意圖。大隅海峽及津輕海峽是國際海峽，外國艦艇通過在國際法上沒有問題。

中國國防部證實，10月17日至23日，中俄海軍位西太平洋相關海域組織實施首次海上聯合巡航。雙方共派出10艘艦艇、搭載6架艦載直升機組成聯合編隊，位日本海、西太平洋、東海海域開展聯合巡航，並組織聯合航渡、聯合機動、實際使用武器等科目演練。期間聯合編隊嚴守國際法規定，未進入其他國家領海。

國防部稱，此次海上聯合巡航，旨在進一步發展中俄新時代全面戰略協作夥伴關係，提升雙方聯合行動能力，共同維護國際和地區戰略穩定。此次行動是中俄兩軍年度合作計劃內項目，不針對第三方。中國海軍研究院研究員張軍社認為，中俄這次海上聯合巡航，有重要的宣示和實戰意義，並可增強兩國海軍共同應對海上安全威脅的能力。軍事專家宋忠平表示，今後中俄不僅聯合空中戰略巡航常態化，空海上聯合戰略巡航也會常態化，下一步就是海空軍聯合戰略巡航。

中俄加強合作 美須應對複雜武器系統

美國之音日前報道，蘭德公司發表研究報告，指美國軍方需為中俄加強合作的成果做好準備，以應對最終可能會發生的聯合軍事行動。

蘭德公司基於其世界力量指數和另外兩項經濟預測評估，隨著俄羅斯和中國的綜合實力持續接近美國，到2022年，中俄關係將日益密切。隨著中國實力增強，該機構預計中國將在海外發揮更大影響力，但不確定中國實力何時會超過美國，屆時中俄建立更緊密關係以制衡美國的動機或減弱。

報告提到，如果中俄繼續加強合作，或會挑戰美國利益，美國需做出一系列可能的回應。報告指出，可以預期俄羅斯將繼續向中國提供更先進、高端的系統和技術；兩國也有可能聯合研究，或遵循俄印合作模式，或者在網絡安全方面進行新的合作。中俄還可能會在全球軍事存在方面加強合作。

報告認為，美國和美國軍方在影響中俄關係的軌跡方面能做的事情少之又少，考慮到中俄軍事技術合作的可能性，美國軍方必須做好準備，應對兩大主要戰略競爭對手越來越複雜的武器系統。報告又認為，中俄利用區域外資源和足跡，增強全球存在潛力，增加了在全球範圍內與這些力量接觸甚至對抗的可能性。美國軍方應該期待在區域外或應急行動中，更定期遇到中國和俄羅斯軍隊，並發展適當的技能，以及希望在非對抗性的基礎上與他們接觸的規程。

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責任編輯：林佩怡

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