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任正非77歲生日之際 孟晚舟結束隔離到華為復工

社會熱點 13:53 2021/10/25

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華為副董事長孟晚舟上月由加拿大回國，網傳影片顯示，孟晚舟已經結束隔離回到華為深圳園區上班。值得一提是，今日正是華為創始人、孟晚舟的父親任正非的77歲生日。

據內媒報道，10月25日，一段由華為員工拍攝的視頻片段顯示，孟晚舟已經回到華為上班，身穿黑色套裝的孟晚舟雙手揮動，在場的華為員工不斷歡呼，影片拍攝地點據指是華為深圳阪田園區B1區。

9月25日晚，孟晚舟乘坐中國政府包機抵達深圳寶安國際機場。根據防疫隔離政策的要求，目前已經過了21天隔離（9月26日~10月16日）。

1987年，華為成立。1993年，21歲的孟晚舟加入華為。孟晚舟曾在題為《海納百川，有容乃大》的內部文章中回憶，剛進入華為工作最初的那幾年，她承擔了總機轉接和文件打印等工作，瑣碎且辛苦。「我是華為早年僅有的三個秘書之一。」

任正非曾對孟晚舟說，社會閱歷的第一條是對人要有認識，打雜的經歷有助於積累這些經驗。

1997年孟晚舟去了華中理工大學讀碩士，學會計，一年半學成，又回到了華為的財務部門，這才真正開始了她在華為的職業生涯。

孟晚舟曾歷任公司銷售融資與資金管理部總裁、賬務管理部總裁、華為香港公司首席財務官，以及國際會計部總監。

2011年，華為上任CFO梁華卸任，在華為財務工作18年的孟晚舟正式出任公司常務董事、CFO。而在此前最新的一次董事會換屆選舉中，孟晚舟當選為副董事長。華為表示，在近年來華為業務快速發展及全球化運營的過程中，她主導了公司財經體系的規範化、職業化體系建設，成功地實施了財經管理變革。

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責任編輯：尹航

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