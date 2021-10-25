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能源咨訊機構被舉報操控價格指數 發改委發佈指南啟動審查

國情動向 15:41 2021/10/25

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國家發改委發佈消息指，近期有群眾舉報部分煤炭等能源咨訊機構未使用真實交易價格、濫用詢價報價等，將啟動調查。發改委印發《價格指數行為評估和合規性審查操作指南(試行)》(以下簡稱指南)，指出價格主管部門可根據工作需要，選擇部分重要商品和服務價格指數，對其相關行為進行評估審查；對社會反映強烈、群眾舉報較多的價格指數，應及時開展評估審查。

發改委微信號指，部分煤炭等能源咨訊機構發佈道聽途說信息甚至編造發布虛假價格指數、操縱價格指數等，加劇投機炒作，導致煤炭價格完全脫離供求基本面，嚴重損害了國家和社會公共利益。為規範價格指數行為，促進價格指數市場健康有序發展，國家發展改革委價格司會同有關方面成立聯合工作組，根據《重要商品和服務價格指數行為管理辦法(試行)》(國家發展改革委令2021年第43號)，對國內具有全國性影響的所有煤炭價格指數編制發佈單位，啟動價格指數行為評估和合規性審查。

對評估和合規性審查中發現的違規行為，將依規採取約談、公開曝光、限期整改、暫停發布、列入失信名單等懲戒措施；對構成違法的，由相關部門依法追究法律責任。

責任編輯：袁瑋婧

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