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內地菜價瘋漲貴過肉 部分突破10元一斤 或推升CPI

經濟脈搏 15:47 2021/10/25

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內地近期多地出現「菜比肉貴」現象，一些菜類更已超過10元（人民幣，下同）一斤，有市民表示買一餐菜就要花30元，更有網民調侃「窮的只能吃肉了」。

央視網報道，近1個多月來，受到連續降雨、降溫等天氣影響，部分地區蔬菜供應趨緊，價格大幅上漲，部分葉菜價格甚至高過豬肉。

在山東濟南，有市民表示生菜原本3元多，現在要6元，菠菜原本最貴是一斤5元，現在翻倍索價10元。

北京菜價更高。據新華社，北京朝陽區菠菜一斤12元，有市民看到價錢後放棄購買，表示這個價以前能買3斤。當地長黃瓜7.9元一斤、生菜9.8元一斤、油麥菜9.5元一斤，比9月翻番。

菜比肉貴情況屬實，有內地傳媒引述央視財經報道，在浙江樂清的菜市場，荷蘭豆、秋葵等常見蔬菜，每公斤計都在20元以上。而據農業農村部監測，10月15日至10月22日這一周，豬肉價格每公斤19.73元，按月上漲約1成，但按年仍跌逾5成。

值得注意的是，10月以來蔬菜價格快速攀升，或將帶動全國居民消費價格指數（CPI）食品數據回升。保持消費市場供需平穩、價格穩定，面臨一定壓力。

中國9月CPI按年漲0.7% PPI升10.7%創紀錄新高

臨近假期供應足價格跌 農業農村部冀大眾多吃、多買豬肉

責任編輯：林佩怡

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