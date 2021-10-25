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發改委主任撰文提推進風電建設 A股能源股全天強勢

經濟脈搏 15:49 2021/10/25

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國家發改委主任何立峰撰文指出，加快推進大型風電、光伏基地建設。受消息影響，A股儲能、光伏、風電、鋰電等新能源板塊集體大漲，燃氣、油氣開採、煤炭等傳統化石能源走強。

何立峰文章指出，要把堅決遏制「兩高」（高耗能、高排放）項目盲目發展作為碳達峰碳中和工作的當務之急和重中之重，嚴控增量項目；嚴控煤電項目，「十四五」時期嚴控煤炭消費增長，「十五五」時期逐步減少；加快推進大型風電、光伏基地建設；加大對新能源車船的支持推廣力度；有序推動以「軍令狀」方式開展低碳零碳負碳新材料、新技術、新裝備攻關；統籌推進綠色電力交易、用能權交易、碳排放權交易等市場化機制建設。

A股方面，截止收盤，滬指報3609點，漲0.76%，成交額為4440億元（上一交易日成交額為4536億元）；深成指報14596點，漲0.72%，成交額為5708億元（上一交易日成交額為5394億元）；創指報3338點，漲1.64%，成交額為2158億元（上一交易日成交額為1936億元）。

從板塊上看，儲能、電力、氫能源板塊漲幅居前，房地產、教育、北交所概念板塊跌幅居前。

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責任編輯：尹航

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