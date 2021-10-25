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【內地疫情】北京再多4宗個案 嚴格出京審批

社會熱點 17:12 2021/10/25

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內地由跨省旅遊引起的新冠疫情持續擴大，北京今日（25日）通報，昨午4時至今午3時，北京新增兩宗京外關聯本地確診病例、1宗核酸陽性，和1宗京外關聯本地無症狀感染。

北京方面表示，要最大限度減少出京活動，在京黨政機關、國有企事業單位等加強人員管理，嚴格出京審批。

【內地疫情】昨增38宗本土個案 內蒙古額濟納旗禁足抗疫

據通報，新增的兩宗確診病例為一對夫婦，都有內蒙古自治區額濟納旗旅行史；而新增的無症狀感染者，則為二人的密切接觸者。至於核酸陽性人士，為此前一個確診病例的丈夫。北京將昌平區東小口鎮森林大第家園社區定為中風險地區，另此前已有高風險地區1個，為昌平區北七家鎮宏福苑社區。

旅行團返京後未報告 密切接觸者過千人

北京市疾控中心副主任龐星火表示，本次京外關聯疫情已涉及2個自駕遊旅行團，其中一個5人旅行團返京後未及時報告，旅遊期間已有人員出現症狀，返京後多次自行到藥房買退燒藥、感冒藥等，且先後兩次組織8人在家打牌，在京涉及場所多樣，人員聚集度高，截至目前判定密切接觸者1534人，已有5宗續發病例，封控和管控區域涉及居住地點、商場、銀行、早市、醫院等。

北京市委宣傳部副部長徐和建表示，要最大限度減少出京活動，在京人員近期非必要不出京，不前往新增感染者及中高風險地區所在地級市。在京黨政機關、國有企事業單位等加強人員管理，嚴格出京審批，落實「誰申請、誰負責，誰審批、誰負責」的要求。重點場所、重點行業可視情況，要求出京人員在返京後立即核酸檢測，結果為陰性後方可返崗工作。

此外，繼續堅持涉疫地區人員限制進返京政策。有1例及以上本土感染的縣市區旗及14天內有該縣旅居史人員，嚴格限制進返京，不賦「北京健康寶」綠碼。有1例及以上本土感染者所在地級市其他縣人員非必要不進/返京，確需來京須持綠碼和登機登車前48小時內核酸陰性證明，抵京後主動報告，14天健康監測。所有進京人員嚴格查驗「北京健康寶」。

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內地新一輪疫情波及11省 擴散風險加大 北京馬拉松推後舉行

75%限流開放公園景區、戲院

同時，加強進出京旅遊管理，暫停跨省旅遊，暫停出入境旅遊業務。嚴格落實公共場所防控措施，按75%限流開放公園景區、影劇院、博物館等室內外文化娛樂場所。社區棋牌室、麻將館等場所暫停營業。會議論壇等活動堅持非必要不舉辦原則，北京馬拉松推後舉行。

當局又要求，有涉疫地區旅居史、人員接觸史的加強健康監測，第一時間主動報告，按要求核酸檢測、健康管理。對拒不配合防疫管理，故意隱瞞旅行史、接觸史、密接史的，將追究法律責任，並公開通報。

責任編輯：林佩怡

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