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【中日關係】涉歷史和台灣問題 王毅冀日本勿試圖踩線踰矩

國情動向 17:54 2021/10/25

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第17屆「北京—東京論壇」今日（25日）以視像方式召開，中國國務委員兼外長王毅致辭表示，涉及歷史、台灣等事務，事關兩國關係政治根基，任何情況下都務必要恪守中日四個政治文件的原則和精神，不能有絲毫含糊，更不能試圖踩線踰矩。

日本外相茂木敏充就日中關係指出，由於涉及價值和規則的懸而未決問題，繼續處於嚴峻且艱難的狀況。他強調，為構築建設性且穩定的關係，不僅是高層，也需要民眾之間的溝通與對話，他期待明年日中邦交正常化50周年，成為兩國民眾交流復甦的契機。

【中日關係】習近平與岸田文雄通話 促妥善處理涉台敏感問題

據中國外交部網站，王毅提到，重塑互信，夯實兩國關係的政治基礎，是中日關係的關鍵所在。希望日方更理性客觀看待快速發展的中國，將「互為合作夥伴、互不構成威脅」的政治共識，反映到制定政策上，落實到具體行動中。

人權問能不能借題發揮 反對「新冷戰」和「小圈子」

他又表示，雙方應深化產業合作，共同維護全球產業鏈、供應鏈穩定；加強數字經濟合作、減碳合作。同時管控分歧，不讓分歧定義和主導兩國關係；在人權和價值觀問題上，雙方可本著求同存異的態度坦誠對話，增信釋疑，決不能借題發揮，當成干涉別國內政的工具。

王毅又提到，近來在一些惡意炒作和有意挑撥下，兩國民眾相知相交出現了一些問題，要以今明兩年「中日文化體育交流年」、北京冬奧和中日復交50周年為契機，以靈活方式加強各領域相互交流。

在區域方面，王毅表示，要將亞洲振興作為共同目標，排除各種外來干擾，致力維護地區和平穩定大局，共同引領亞洲區域合作和一體化進程。要踐行真正的多邊主義，反對「新冷戰」和「小圈子」，攜手應對全球性課題，為當今世界注入更多正能量。

中俄軍艦繞日惹關注 美智庫這樣警示美國

責任編輯：林佩怡

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地緣政治 內政 外交 經濟 人權 王毅 中日關係 政治 北京 日本

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