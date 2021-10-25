法媒涉台評論提「三戰」 華駐法使館長文駁斥：勿當台獨幫兇

日前法媒費加羅報刊登多篇文章討論如何組織中國武力收復台灣，中國駐法國大使館24日在使館網站上發表中國必須統一，也必然統一一文駁斥，指法媒大肆渲染「中國入侵」，公然鼓吹「第三次世界大戰」，為「台獨」分裂勢力張目。

文章斥責《費加羅報》10月19日刊登的記者塞巴斯蒂安·法萊蒂（Sébastien Falletti）的文章散佈大量謊言謬論，嚴重誤導社會公眾。必須正面批駁、還原事實真相。

如何避免第三次世界大戰

據查，該社論題為《如何阻止中國？》，據法新社，文章指出，中國國家主席習近平多次表示要不惜一切代價，採取一切措施收復台灣，儘管北京政府也強調必須通過對話解決台灣問題，但是，在香港發生的一系列事件之後，北京所謂一國兩制的承諾早已失信於台灣。作者擔心拜登政府的謹慎溫和會被北京解讀為是軟弱的表現，作者最後提問道：莫非一定要擺出強硬的戰勢才能夠避免第三次世界大戰的爆發？

《費加羅報》內頁文章則以「台灣是華盛頓與北京較量的焦點」為題，文章指出，中美圍繞台灣問題而產生的軍事外交較量日益升級，台海地區刀光劍影，氣氛日益緊張。費加羅報還介紹了台灣的外交歷史，以及西方各國在台灣問題上的立場，文章引述華盛頓國際戰略研究中心（Center for Strategic and International Studies）亞洲事務專家葛來儀（Bonnie S. Glaser）的話指出，倘若台灣受到攻擊，美中之間的衝突將難以避免，而且很可能會擴展到核武器的使用。

國際版則刊登標題為「要保護台灣美國必須道高一尺! 」的文章，引述多位美國軍事專家的話指出，要保護台灣美國必須採取新的戰略方式，必須採取新的戰術，以武器設備以及外交孤立雙管齊下的方式來威懾北京，從而使北京打消對台灣發動武力攻擊的計畫。

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渲染「第三次世界大戰」

駐法使館駁斥道，該社論通過編造民主對抗專制的敘事，妄圖掩蓋台灣問題事關民族大義的實質；通過肆意歪曲歷史和現實，妄圖解構中國對台灣擁有主權的事實；通過渲染「第三次世界大戰」，妄圖否定中國政府捍衛國家主權和領土完整的正義性。

文章指，這些論調試圖抹殺台灣問題屬於中國內政的事實，掩蓋蔡英文當局公開露骨的「台獨」言行恰恰是台海局勢緊張之源的真相，通過惡意炒作「中國威脅論」，煽動反華情緒，配合美國鷹派鼓吹與中國對抗，破壞中歐關係。文章還警告「法國某些媒體人恪守職業道德，尊重事實，不要充當『台獨』分子和反華勢力的『傳聲筒』和幫兇」，強調台獨分裂行徑和外國勢力插手台灣問題才是和平的現實威脅。

責任編輯：袁瑋婧

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