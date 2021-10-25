  • 24°C
香港時間 : 20211025日 (一) 20:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

法媒涉台評論提「三戰」 華駐法使館長文駁斥：勿當台獨幫兇

國情動向 18:39 2021/10/25

分享：

日前法媒費加羅報刊登多篇文章討論如何組織中國武力收復台灣，中國駐法國大使館24日在使館網站上發表中國必須統一，也必然統一一文駁斥，指法媒大肆渲染「中國入侵」，公然鼓吹「第三次世界大戰」，為「台獨」分裂勢力張目。

文章斥責《費加羅報》10月19日刊登的記者塞巴斯蒂安·法萊蒂（Sébastien Falletti）的文章散佈大量謊言謬論，嚴重誤導社會公眾。必須正面批駁、還原事實真相。

如何避免第三次世界大戰

據查，該社論題為《如何阻止中國？》，據法新社，文章指出，中國國家主席習近平多次表示要不惜一切代價，採取一切措施收復台灣，儘管北京政府也強調必須通過對話解決台灣問題，但是，在香港發生的一系列事件之後，北京所謂一國兩制的承諾早已失信於台灣。作者擔心拜登政府的謹慎溫和會被北京解讀為是軟弱的表現，作者最後提問道：莫非一定要擺出強硬的戰勢才能夠避免第三次世界大戰的爆發？

《費加羅報》內頁文章則以「台灣是華盛頓與北京較量的焦點」為題，文章指出，中美圍繞台灣問題而產生的軍事外交較量日益升級，台海地區刀光劍影，氣氛日益緊張。費加羅報還介紹了台灣的外交歷史，以及西方各國在台灣問題上的立場，文章引述華盛頓國際戰略研究中心（Center for Strategic and International Studies）亞洲事務專家葛來儀（Bonnie S. Glaser）的話指出，倘若台灣受到攻擊，美中之間的衝突將難以避免，而且很可能會擴展到核武器的使用。

國際版則刊登標題為「要保護台灣美國必須道高一尺! 」的文章，引述多位美國軍事專家的話指出，要保護台灣美國必須採取新的戰略方式，必須採取新的戰術，以武器設備以及外交孤立雙管齊下的方式來威懾北京，從而使北京打消對台灣發動武力攻擊的計畫。

白宮再重申對台政策不變 美專家：拜登說話有時不準確

美防長稱續助台灣自我防衛 避談會否協防

渲染「第三次世界大戰」

駐法使館駁斥道，該社論通過編造民主對抗專制的敘事，妄圖掩蓋台灣問題事關民族大義的實質；通過肆意歪曲歷史和現實，妄圖解構中國對台灣擁有主權的事實；通過渲染「第三次世界大戰」，妄圖否定中國政府捍衛國家主權和領土完整的正義性。

文章指，這些論調試圖抹殺台灣問題屬於中國內政的事實，掩蓋蔡英文當局公開露骨的「台獨」言行恰恰是台海局勢緊張之源的真相，通過惡意炒作「中國威脅論」，煽動反華情緒，配合美國鷹派鼓吹與中國對抗，破壞中歐關係。文章還警告「法國某些媒體人恪守職業道德，尊重事實，不要充當『台獨』分子和反華勢力的『傳聲筒』和幫兇」，強調台獨分裂行徑和外國勢力插手台灣問題才是和平的現實威脅。

責任編輯：袁瑋婧

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

歐洲議會通過涉台報告 京促停止挑釁
2021/10/21
歐洲議會通過涉台報告 京促停止挑釁
北韓譴責美國插手台海 或牽動朝鮮半島局勢緊張
2021/10/23
北韓譴責美國插手台海 或牽動朝鮮半島局勢緊張
台海恐引爆戰爭？澳國防部長：開戰與否取決於中國（有片）
今日
台海恐引爆戰爭？澳國防部長：開戰與否取決於中國（有片）
【中日關係】涉歷史和台灣問題 王毅冀日本勿試圖踩線踰矩
今日
【中日關係】涉歷史和台灣問題 王毅冀日本勿試圖踩線踰矩

你可能感興趣

歐洲議會通過涉台報告 京促停止挑釁
20:24 2021/10/21
歐洲議會通過涉台報告 京促停止挑釁
北韓譴責美國插手台海 或牽動朝鮮半島局勢緊張
16:49 2021/10/23
北韓譴責美國插手台海 或牽動朝鮮半島局勢緊張
台海恐引爆戰爭？澳國防部長：開戰與否取決於中國（有片）
今日 13:56
台海恐引爆戰爭？澳國防部長：開戰與否取決於中國（有片）
內政 一國兩制 外交 媒體 習近平 香港 北京 美國 兩岸關係 法國

下一篇文章

【中日關係】涉歷史和台灣問題 王毅冀日本勿試圖踩線踰矩
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

北京野生動物園遊客跳車闖虎群挑釁 警方：已刑拘（有片）
北京野生動物園遊客跳車闖虎群挑釁 警方：已刑拘（有片）
台海恐引爆戰爭？澳國防部長：開戰與否取決於中國（有片）
台海恐引爆戰爭？澳國防部長：開戰與否取決於中國（有片）
中俄軍艦繞日惹關注 美智庫這樣警示美國
中俄軍艦繞日惹關注 美智庫這樣警示美國
美媒：中國太空站像Apple商店 令美俄國際太空站羞愧
美媒：中國太空站像Apple商店 令美俄國際太空站羞愧
美國海軍稱霸海洋 原來竟曲線助了中國？
美國海軍稱霸海洋 原來竟曲線助了中國？
荷里活式中國太空救援能力成真 神舟十四號最快8.5日發射救人
荷里活式中國太空救援能力成真 神舟十四號最快8.5日發射救人