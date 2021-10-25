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國家公務員考試報名人數創新高 兩萬人爭奪這一職位

社會熱點 18:45 2021/10/25

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內地來年的國家公務員考試報名昨日截止，報名人數超過202萬，逾183萬人已通過資格審查，創國家公務員考試人數新高。今次招錄3萬多人，平均60人爭1個爭個崗位，其中競爭最為競烈的是，西藏自治區郵政管理局一個職位，超過兩萬人爭一個位。

據內地傳媒報道，這次國家公務員考試，共有16,745個職位、共招錄31,242人，較去年增加5,516人，擴招21.4%，招錄人數近年來首次突破3萬。擴招也令報名人數激增。

（資料圖片）

志在增加考試經驗

截至昨午5時50分，「西藏自治區郵政管理局一級主任科員及以下」這個職位，成為最大熱門，作為唯一一個「三不限」職位，總報名人數高達20,602人，已通過資格審查人數19,236人。該職位計劃僅招錄1人，最後極有可能超過兩萬人爭1個職位，單職位報名人數創歷來新高。

據分析，以上職位是市（地）級及以下直屬機構綜合管理類，報考條件學歷為本科及以上，同時還不限制專業、不限制工作年限、不限制政治面貌，是典型的「三不限」職位，很多考生通過自身條件篩選，結果只能選擇報西藏，目的可能主要是想增加考試經驗，寄希望於接下來的省市公務員考試。

事實上，有報道根據職位描述指，該職位位於西部地區和艱苦邊遠地區，工作、落戶地點都在西藏阿里地區噶爾縣。而噶爾縣全縣平均海拔4373米，縣城駐地獅泉河鎮海拔4297米；全縣下轄4鄉1鎮，12個行政村，2個居委會，總人口4.2萬多人。當地全年平均氣溫在0.5℃。

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127崗位無人報考 涉消防系統、鐵路公安等

至於第二競爭激烈的職位，是「全國總工會中國機械冶金建材工會辦公室一級主任科員及以下」，4,409人爭1職位；排在第三是國家稅務總局得榮縣稅務局「一級行政執法員（二）」，3,121爭一職位。

另一邊廂，無人報考的崗位有127個，涉及招錄人數157人，據統計主要集中在消防系統、統計局調查總隊以及鐵路公安等職位，有關崗位限制條件具體。

責任編輯：林佩怡

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