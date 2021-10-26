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劉鶴與美國財長耶倫視頻通話 同意加強宏觀政策溝通協調（第二版）

國情動向 16:27 2021/10/26

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據新華社報道，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴，今日（26日）上午應約與美財政部長耶倫（Janet Yellen）舉行視像通話。中方表達對美國取消加徵關稅等問題的關切，雙方並同意繼續保持溝通。

（第二版新增美方聲明）

報道指出，雙方就宏觀經濟形勢、多雙邊領域合作進行了務實、坦誠、建設性的交流。雙方認為，世界經濟復甦正處於關鍵時刻，中美加強宏觀政策溝通協調十分重要。中方表達了對美國取消加徵關稅和制裁、公平對待中國企業等問題的關切。

美國財政部在一份聲明中說，耶倫周一與劉鶴舉行了線上會議，坦率地提出了關切的問題。但該聲明沒有詳細說明有哪些問題。

聲明稱，兩人討論了美中兩國的宏觀經濟和金融發展，認識到兩個經濟體的發展對全球經濟有重要影響。

劉鶴本月10日曾與美國貿易代表戴琪視像通話，中方亦就取消加徵關稅和制裁進行交涉，並就中國經濟發展模式、產業政策等問題闡明立場。

有官媒背景的微信公眾號「陶然筆記」發文稱，前後半個多月時間，中方牽頭人與美國兩機構「掌門」進行了今年以來的第二輪通話。這是中美兩國經貿團隊在積極落實中美元首9月10日通話精神。

【中美貿易戰】劉鶴與美貿易代表戴琪通話

【中美角力】戴琪：與劉鶴會談是良好開端 將提中國未遵守貿協

【中美貿易戰】戴琪講話後 美將就豁免部份中國貨關稅徵意見

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責任編輯：連兆鋒

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