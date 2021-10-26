【中美角力】拜登將視像出席東盟峰會 尋求聯合制衡中國

美國總統拜登周二（26日）將參加與東盟的線上峰會，是4年來美國總統首次參加東盟峰會，分析指拜登尋求聯合力量抗衡中國。

中國國務院總理李克強，今明兩日亦將出席中國—東盟領導人會議、東盟與中日韓領導人會議，以及東亞峰會。會議將以視像形式舉行。

京批個別國家拉幫結派築小圈子

外交部發言人汪文斌昨稱，地區疫情持續延宕，經濟復甦不平衡，個別國家拉幫結派構築小圈子，東亞合作面臨更多複雜因素。中方期待這次系列會議凝聚共識，深化合作，共同維護東亞合作正確方向和地區繁榮穩定局面。通過對話協商妥善處理地區熱點敏感問題，反對製造分裂、損害地區和平穩定。

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美國駐汶萊大使館表示，拜登將率領美國代表團參加東盟-美國峰會，是本周東盟領導人系列會議的一部分。

路透引述白宮表示，拜登將討論美國對東盟在地區事務中發揮核心作用的「持久」承諾，以及加強美國與東盟夥伴關係的新舉措，同時將共同努力結束疫情、解決氣候危機、促進經濟增長，並應對一系列其他區域性的挑戰和機遇。

4年來首有美總統參加

值得注意，美國前任總統特朗普在2017年參加了東盟-美國峰會後，美國總統一直沒有參加這級別會議。

分析人士認為，拜登將與東盟領導人會晤，反映華府聯合盟友和合作夥伴共同對抗中國的努力。他們預計，拜登將關注在新冠疫苗分配、氣候變化、供應鍊和基礎設施方面的合作。

拜登還預計將向東盟保證，美國最近加強與印度、日本和澳洲在四方安全對話框架下的接觸，以及向澳洲提供核動力潛艇的協議，並非為了取代東盟在該地區的核心角色。

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責任編輯：林佩怡

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