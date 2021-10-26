【內地疫情】昨增29本土確診 內蒙古額濟納旗旗委書記被免職（第二版）

內地新冠肺炎疫情持續，國家衛健委通報，昨（25日）新增43宗確診病例，本土病例佔29宗；另報告5宗本土無症狀感染個案。這波由跨省旅遊引發的疫情，已波及陝西、寧夏、內蒙古、北京、甘肅、湖南、貴州、河北、湖北、青海、四川、山東12個省區市；內蒙古疫情形勢嚴峻複雜，因疫滯留人員有近萬人。

*13：20 新增內蒙古疫情防控問責通報

內蒙古自治區黨委通報，因在疫情防控工作中履職盡責和落實不力，額濟納旗旗委書記陳占雲被免職，相關職位將由阿拉善盟盟委書記代欽兼任。

此外，阿拉善盟通報3宗疫情防控履職不力問題，涉及阿右旗民政局辦公室負責人漏報重要人員信息；阿右旗公安局阿拉騰朝格派出所副所長，對過往車輛管控不力；以及阿右旗農科局，在包聯小區全員核酸採樣期間組織管理不力。經旗紀委監委及旗公安局黨委研究，處以誡勉談話、通報批評，及撤銷職務等懲戒。

額濟納旗累計78宗確診 近萬遊客滯留

據內蒙古衛健委最新通報，截至今日（26日）早上8時，過去一日新增36宗本土病例，其中伊金霍洛旗1宗，額濟納旗35宗。截至目前，額濟納旗累計78宗確診病例，患者已經轉送定點醫院治療。

為防疫情蔓延，額濟納旗昨起對全旗居民和遊客實施足不出戶措施。在用餐、用藥和其他生活物資保障方面，可提供代買代送服務。

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據新華社消息，額濟納旗位於內蒙古最西端，戶籍人口3.2萬人，目前因疫情滯留的外來人員就達近萬人，其中大部分為遊客，尤以中老年遊客居多。當地自上周五（22日）起，每日為滯留遊客提供一頓免費餐食並配送至酒店。同時採取「線上購藥繳費、線下送藥上門」模式，由義工為有需要的遊客代買配送藥品。當局另對額濟納旗賓館酒店實行價格控制措施，規定單日房價不超過人民幣200元，並由市場監管部門監督。

在北京，25日新增3宗本土確診病例，全部由昌平區通報；另有1宗無症狀感染。市內進一步收緊防疫措施，在京人員非必要不出京，嚴格執行涉疫地區人員返京政策。另暫停跨省旅遊及出入境旅遊，押後舉行北京馬拉松；按75%限流開放景區、博物館及戲院等文化娛樂場所；棋牌室、麻雀館等則暫停營業。

責任編輯：易燕丹

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