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【內地疫情】昨增29本土確診 近萬人滯留內蒙古額濟納旗

社會熱點 11:50 2021/10/26

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內地新冠肺炎疫情持續，國家衛健委通報，昨（25日）新增43宗確診病例，本土病例佔29宗；另報告5宗本土無症狀感染個案。這波由跨省旅遊引發的疫情，已波及陝西、寧夏、內蒙古、北京、甘肅、湖南、貴州、河北、湖北、青海、四川、山東12個省區市；內蒙古疫情形勢嚴峻複雜，因疫滯留人員有近萬人。

據內蒙古衛健委最新通報，截至今日（26日）早上8時，過去一日新增36宗本土病例，其中伊金霍洛旗1宗，額濟納旗35宗。截至目前，額濟納旗累計78宗確診病例，患者已經轉送定點醫院治療。

為防疫情蔓延，額濟納旗昨起對全旗居民和遊客實施足不出戶措施。在用餐、用藥和其他生活物資保障方面，可提供代買代送服務。

【內地疫情】北京再多4宗個案 嚴格出京審批

【內地疫情】昨增38宗本土個案 內蒙古額濟納旗禁足抗疫

據新華社消息，額濟納旗位於內蒙古最西端，戶籍人口3.2萬人，目前因疫情滯留的外來人員就達近萬人，其中大部分為遊客，尤以中老年遊客居多。當地自上周五（22日）起，每日為滯留遊客提供一頓免費餐食並配送至酒店。同時採取「線上購藥繳費、線下送藥上門」模式，由義工為有需要的遊客代買配送藥品。當局另對額濟納旗賓館酒店實行價格控制措施，規定單日房價不超過人民幣200元，並由市場監管部門監督。

在北京，25日新增3宗本土確診病例，全部由昌平區通報；另有1宗無症狀感染。市內進一步收緊防疫措施，在京人員非必要不出京，嚴格執行涉疫地區人員返京政策。另暫停跨省旅遊及出入境旅遊，押後舉行北京馬拉松；按75%限流開放景區、博物館及戲院等文化娛樂場所；棋牌室、麻雀館等則暫停營業。

責任編輯：易燕丹

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