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8天連發15文遏制煤價 發改委：擬建立煤炭市場價格形成機制

國情動向 11:36 2021/10/26

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近期，煤炭價格出現大幅上漲，國家發改委正研究將煤炭納入製止牟取暴利的商品範圍，擬建立「基準價+上下浮動」的煤炭市場價格長效機制，並加強與燃煤發電市場化電價機制的銜接。據統計，這是發改委8天內連發的第15文，全力推進煤炭產能釋放，嚴厲查處資本惡意炒作，引導煤炭價格回歸合理水平。

據發改委微信公眾號消息，按照《價格法》及製止牟取暴利等相關法律法規規定，國家發展改革委正在研究建立規範的煤炭市場價格形成機制，引導煤炭價格長期穩定在合理區間。

文章指，發改委已組織開展煤炭行業成本效益調查，測算確定正常情況下煤炭市場平均價格、平均差價率、平均利潤率及其合理幅度等。

在此基礎上，將統籌考慮煤炭行業合理成本、正常利潤和市場變化，研究建立「基準價+上下浮動」的煤炭市場價格長效機制，同時完善配套措施、著力強化監管，對不嚴格執行市場價格機制的行為，將依法依規嚴厲查處，引導煤炭市場回歸理性，引導煤炭價格回歸合理區間，推動煤、電行業持續協調健康發展。

據《經濟參考報》記者統計，近一周內國家發展改革委連發14文，週日（24日）晚，國家發展改革委連發四文介紹相關情況，包括國家發展改革委派出多個調查組，實地開展煤炭價格成本專項調查；煤炭主產區坑口煤價明顯下降；重點煤炭企業以實際行動積極穩價；晉陝蒙多措並舉增產增供，市場煤價理性回歸。

國家發展改革委數據顯示，9月底以來，全國日均煤炭產量已比9月份增加120萬噸以上，日產量已連續創今年新高。近日大同、朔州、蒙東、鄂爾多斯、榆林等地多處煤礦主動降低煤炭坑口銷售價格，降價幅度均在100元/噸以上，最高降價達到360元/噸。

網民發佈陝西煤價上漲謠傳遭行拘 警方：對保供穩價造成惡劣影響

發改委主任撰文提推進風電建設 A股能源股全天強勢

責任編輯：袁瑋婧

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