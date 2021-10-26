  • 26°C
香港時間 : 20211026日 (二) 12:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中俄軍艦繞日後 美航母與日本護衛艦南海演習

國情動向 11:47 2021/10/26

分享：

中俄10艘軍艦日前幾乎繞行日本列島一周，引發關注。另一邊廂，美國海軍周一（25日）宣布，卡爾文森號航母（（USS Carl Vinson）打擊群與日本海上自衛隊直升機護衛艦加賀號（JS Kaga），正在南海展開打擊群今夏部署以來，首次的雙方聯合任務。

中俄軍艦繞日惹關注 美智庫這樣警示美國

美國海軍新聞稿指出，美日兩國部隊在南海展開海上安全行動，包括飛行任務、水面和空中部隊間的戰術協調訓練、海上加油以及海上打擊演習。

卡爾文森號打擊群司令馬丁（Dan Martin）表示，聯合作業是集體海上戰備的一個關鍵，透過與盟友、夥伴在國際水、空域執行例行任務，展示對維護海空國際法的堅定承諾，確保所有國家可免於恐懼地在區域活動。

美海軍部長未回應中俄艦艇繞日

另外，日本防衛相岸信夫昨與美國海軍部長卡洛斯·德爾·托羅（Carlos Del Toro）舉行會談，對於中國和俄羅斯共10艘海軍艦艇穿過津輕海峽後沿太平洋南下，幾乎繞日本列島一周，表示關切。岸信夫還提及北韓發射潛射彈道導彈，日本所處的安全保障環境變得更加嚴峻。

卡洛斯·德爾·托羅（Carlos Del Toro）昨向傳媒表示，維持印太地區的和平與安全，對美日而言是共同目標，又指要實現自由開放的印太，日美同盟將發揮特別重要的作用。不過，他沒有直接回應有關中俄10艘海軍艦艇穿過津輕海峽，表示所有國家都應遵守國際法律和秩序。他還表示重視美日印澳的四邊機制（Quad）。

中國國防部早前證實，10月17日至23日，中俄海軍位西太平洋相關海域組織實施首次海上聯合巡航。雙方共派出10艘艦艇、搭載6架艦載直升機組成聯合編隊，位日本海、西太平洋、東海海域開展聯合巡航，並組織科目演練。期間聯合編隊嚴守國際法規定，未進入其他國家領海。強調這是兩軍年度合作計劃內項目，不針對第三方。

中俄舉行首次聯合海上戰略巡航 《環時》：未來或將常態化

責任編輯：林佩怡

相關文章

中俄軍艦繞日惹關注 美智庫這樣警示美國
2021/10/25
中俄軍艦繞日惹關注 美智庫這樣警示美國
中俄舉行首次聯合海上戰略巡航 《環時》：未來或將常態化
2021/10/19
中俄舉行首次聯合海上戰略巡航 《環時》：未來或將常態化

你可能感興趣

中俄軍艦繞日惹關注 美智庫這樣警示美國
13:38 2021/10/25
中俄軍艦繞日惹關注 美智庫這樣警示美國
中俄舉行首次聯合海上戰略巡航 《環時》：未來或將常態化
17:02 2021/10/19
中俄舉行首次聯合海上戰略巡航 《環時》：未來或將常態化
中俄關係 美俄關係 中美關係 軍事演習 軍事 國際法 日本海 南中國海 太平洋 海軍

上一篇文章

澳洲貿易部長：澳洲隨時準備向中國供應煤炭

下一篇文章

8天連發15文遏制煤價 發改委：擬建立煤炭市場價格形成機制
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

美國海軍稱霸海洋 原來竟曲線助了中國？
美國海軍稱霸海洋 原來竟曲線助了中國？
新加坡外交家：與美國鬥 中國要明白這一點
新加坡外交家：與美國鬥 中國要明白這一點
中俄軍艦繞日惹關注 美智庫這樣警示美國
中俄軍艦繞日惹關注 美智庫這樣警示美國
中國恢復聯合國合法席位50周年 習近平：堅持合作開放 不搞封閉對抗
中國恢復聯合國合法席位50周年 習近平：堅持合作開放 不搞封閉對抗
美媒：中國太空站像Apple商店 令美俄國際太空站羞愧
美媒：中國太空站像Apple商店 令美俄國際太空站羞愧
台海恐引爆戰爭？澳國防部長：開戰與否取決於中國（有片）
台海恐引爆戰爭？澳國防部長：開戰與否取決於中國（有片）