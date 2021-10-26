中俄軍艦繞日後 美航母與日本護衛艦南海演習

中俄10艘軍艦日前幾乎繞行日本列島一周，引發關注。另一邊廂，美國海軍周一（25日）宣布，卡爾文森號航母（（USS Carl Vinson）打擊群與日本海上自衛隊直升機護衛艦加賀號（JS Kaga），正在南海展開打擊群今夏部署以來，首次的雙方聯合任務。

中俄軍艦繞日惹關注 美智庫這樣警示美國

美國海軍新聞稿指出，美日兩國部隊在南海展開海上安全行動，包括飛行任務、水面和空中部隊間的戰術協調訓練、海上加油以及海上打擊演習。

卡爾文森號打擊群司令馬丁（Dan Martin）表示，聯合作業是集體海上戰備的一個關鍵，透過與盟友、夥伴在國際水、空域執行例行任務，展示對維護海空國際法的堅定承諾，確保所有國家可免於恐懼地在區域活動。

美海軍部長未回應中俄艦艇繞日

另外，日本防衛相岸信夫昨與美國海軍部長卡洛斯·德爾·托羅（Carlos Del Toro）舉行會談，對於中國和俄羅斯共10艘海軍艦艇穿過津輕海峽後沿太平洋南下，幾乎繞日本列島一周，表示關切。岸信夫還提及北韓發射潛射彈道導彈，日本所處的安全保障環境變得更加嚴峻。

卡洛斯·德爾·托羅（Carlos Del Toro）昨向傳媒表示，維持印太地區的和平與安全，對美日而言是共同目標，又指要實現自由開放的印太，日美同盟將發揮特別重要的作用。不過，他沒有直接回應有關中俄10艘海軍艦艇穿過津輕海峽，表示所有國家都應遵守國際法律和秩序。他還表示重視美日印澳的四邊機制（Quad）。

中國國防部早前證實，10月17日至23日，中俄海軍位西太平洋相關海域組織實施首次海上聯合巡航。雙方共派出10艘艦艇、搭載6架艦載直升機組成聯合編隊，位日本海、西太平洋、東海海域開展聯合巡航，並組織科目演練。期間聯合編隊嚴守國際法規定，未進入其他國家領海。強調這是兩軍年度合作計劃內項目，不針對第三方。

中俄舉行首次聯合海上戰略巡航 《環時》：未來或將常態化

責任編輯：林佩怡