中證監方星海：加快推動解決企業境外上市審計監管問題

中國證監會副主席方星海昨日（25日）指，中證監將健全境外主體境內發行上市製度，完善企業境外上市監管製度安排，加快推動解決企業境外上市審計監管問題。

方星海昨日視頻出席了2021年上交所國際投資者大會並致辭。

方星海表示，中證監將進一步完善製度供給。健全境外主體境內發行上市製度，完善企業境外上市監管製度安排，以便中國企業更好利用國內和國際兩個資本市場。完善交易結算製度，深化境內外市場互聯互通。

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他亦指，中證監將加快推動解決企業境外上市審計監管相關問題。同時，進一步強化開放條件下監管能力建設，加強對資本市場跨境投資行為和資本流動的監測和分析研判，對所有重要的跨境交易做到「看得清、管得住」。

債券市場方面，他提到，證監會正積極推動境外機構投資者參與交易所債券市場制度落地，制定交易所市場熊貓債管理辦法，進一步便利境外機構來華發行熊貓債。

責任編輯：李冰琪

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