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【新冠疫苗】內地多地啟動3-11歲兒童接種新冠滅活疫苗

社會熱點 13:07 2021/10/26

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內地推進新冠疫苗加強針接種的同時，湖北、海南、湖南、浙江等地近日啟動3至11歲兒童疫苗接種。目前獲批為該年齡兒童接種的均為滅活疫苗，廠家包括國藥中生北京公司、國藥中生武漢公司和北京科興中維公司。

據中新網報導，湖北省及海南省分別分布通知稱，為進一步提高新冠疫苗覆蓋率，盡快構築群體免疫屏障，省內周一（25日）起全面啟動3至11歲人群新冠疫苗接種工作。此外，浙江省衢州市、金華市，湖南省株洲市、益陽市、常德市等地區亦發布通知，明確開放3至11歲兒童接種疫苗。而福建、安徽阜陽等地，已將接種工作提上日程。

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各地通知顯示，3至11歲人群接種新冠疫苗的免疫程序為兩劑，間隔至少3星期，第二劑在8星期內儘早完成。接種方式為學校（幼兒園）集體組織接種，或自行前往接種點接種；需要注意的是，兒童接種新冠疫苗需由監護人全程陪同，且須通過醫生評估並由監護人簽署知情同意書，才可接種。

對於外界關心兒童接種新冠疫苗的安全問題，中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶此前回應稱，根據對不良反應的監測分析，兒童和青少年接種新冠疫苗不良反應的發生率不高於18歲以上的成人。

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湖北省疾控中心專家也指出，據臨床試驗數據顯示，3至11歲人群接種疫苗後，安全性良好，和12歲以上的成人組一樣安全；同時，抗體水平也和成年人相同，兒童青少年接種新冠疫苗的耐受性良好，不良反應主要為發熱和接種部位疼痛。

專家續指，兒童接種新冠病毒疫苗一方面可以有效降低發病、重症和死亡的風險；另一方面可以在兒童人群中建立免疫屏障，阻斷新冠病毒的傳播，保障兒童學習、生活正常運轉。

責任編輯：易燕丹

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