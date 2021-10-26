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王毅晤阿富汗塔利班代表盼反恐 促西方解除制裁

國情動向 13:04 2021/10/26

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國務委員兼外長王毅在訪問卡塔爾期間在多哈會見阿富汗塔利班臨時政府代理副總理巴拉達爾，強調中方不會干涉阿富汗內政，同時會在力所能及範圍內向阿富汗提供人道主義物資援助，敦促西方解除制裁，並盼塔利班同「東伊運」劃清界限並予以打擊。巴拉達爾重申塔利班堅定對華友好政策，強調決不會容許任何人和勢力利用阿富汗進行危害中國的事。

王毅25至26日應卡塔爾副首相兼外相穆罕默德的邀請，訪問卡塔爾，並在多哈會見阿富汗塔利班臨時政府代表團。據中國外交部官網，王毅表示，當前，阿富汗正處在由亂轉治的關鍵階段，迎來真正掌握自身命運、實現包容和解、推動國家重建的歷史性契機，同時也面臨人道、經濟、反恐、治理四重挑戰。克服這些困難，需要國際社會更多理解支持，也希望阿塔進一步展現開放包容，團結阿各民族、各派別共同致力於和平重建，切實保護婦女兒童權益，奉行睦鄰友好政策，建設符合人民願望、順應時代潮流的現代化國家。

王毅強調，「東伊運」是被聯合國安理會列名的國際恐怖組織，對中國國家安全和領土完整構成現實威脅，也對阿富汗國內穩定和長治久安造成危害，希望並相信阿塔會徹底同「東伊運」等一切恐怖組織劃清界限，採取有效措施堅決予以打擊。

巴拉達爾介紹阿富汗局勢，並強調中國是阿富汗重要鄰國，重申阿塔堅定奉行對華友好政策，希望加強各領域對華合作。強調將堅決履行承諾，說到做到，決不允許任何人、任何勢力利用阿領土做危害中國的事情。

回應中國關切 塔利班發言人：很多東伊運成員已離開阿富汗

塔利班邀中國出席911建政禮   京至今未承認新政權

責任編輯：袁瑋婧

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