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【新冠肺炎】內地專家：疫情流行時期 國家應該暫停長假

社會熱點 13:37 2021/10/26

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內地爆發新一輪新冠肺炎疫情，涉及跨省旅遊傳播鏈。《中國慈善家雜誌》報道，流行病學專家、復旦大學公共衛生學院原院長姜慶五受訪時表示，此輪疫情傳播範圍更廣，原因是公眾防疫思想鬆懈，未來疫情防控形勢嚴峻，希望疫苗能起到應有作用。

被問到假期往往是病毒傳播的高發季，人們應該如何避免？姜慶五認為，在疫情流行的時候，國家應該暫停長假。這說法引來內地網民議論，有人質疑疫情與長假有何關係，「放假在家待著不比上班安全嗎？」亦有人認為，可以限制遠行，但不要限制放假。

據國家衛健委通報，昨日（25日）新增29宗本土確診病例，分布在內蒙古、甘肅、北京、寧夏、山東；當日新增5宗本土無症狀感染，涉及貴州、雲南及北京。其中，山東據報在本輪疫情首次出現確診病例，至今疫情已波及12省區市。

回溯本輪疫情，10月9日一個旅行團由上海出發，在甘肅、內蒙古多地自駕遊玩後，10月15日落地陝西西安，翌日核酸檢測發現2宗新冠肺炎陽性，隨後7名旅行團成員全部確診。

【內地疫情】孫春蘭：國內現多點散發疫情 籲減少跨省旅遊

症狀輕難被發現 要越早採取果斷措施

《中國慈善家雜誌》今日發布訪問內容，姜慶五指出，本輪疫情在社區有一定的傳播範圍後才被發現，形容疫情「底盤大、傳播廣、力度強」。

他稱，這波疫情出現在長假期間人口高密度、頻繁接觸之後，傳染源在一定的範圍內散開。現在的病毒特點是症狀很輕、不易被發現，絕大部分感染者屬於無症狀或輕症狀者，不易被察覺，被發現時就一下子就出現好幾個病例。

他認為，這波疫情中，當旅遊團出現好幾個病例後再採取措施，其實已經晚了，果斷措施採取得越早越徹底越好。他指出，仍要認真對待疫情，北方很多地方溫度已較低，要高度警惕，因為進入了呼吸道疾病傳播的高發季節，接下來面臨的問題很嚴峻。

對於疫情發展，姜慶五認為這取決於內蒙古方面的控制力度，盡快找到傳染源就能控制住。有一個好現象就是各地防控措施跟進很及時，有些地方幾乎進入半封城狀態，肯定有效果。至於何時能有效控制疫情，他稱要再堅持一段時間，哪天病例數下來就是防控有效果，現在還沒有辦法預判。但從各地採取的措施看，應很快會有效果。

【內地疫情】昨增29本土確診 內蒙古額濟納旗旗委書記被免職（第二版）

【新冠疫苗】內地多地啟動3-11歲兒童接種新冠滅活疫苗

責任編輯：林佩怡

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