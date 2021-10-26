  • 28°C
香港時間 : 20211026日 (二) 15:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中國天眼能保護地球？西媒：只有中國能提前警告外星艦隊入侵

國情動向 14:32 2021/10/26

分享：

西班牙《機密報》21日援引尋找外星智慧（SETI）研究所所作的一項最新科學研究，報道稱「如果存在外星人的話，那麼現在只有中國能夠提前警告外星艦隊的入侵」，全靠俗稱「中國天眼」的中國 FAST 望遠鏡。

據內地《環球時報》，報導稱，地球上最大的射電望遠鏡在技術上能夠探測深空的外星飛船艦隊，而只有 FAST——這個位於中國西南部省份貴州的「巨大炒鍋」——才具有這樣做所需的探測能力和靈敏度，從而使人類未來與外星文明的接觸保持警惕，進而為可能的遭遇做好準備。

據報導，這項研究是由美國天體物理學家、SETI研究員紮紮·奧斯曼諾夫做出的。他的文章題目是「中國 FAST 望遠鏡能否探測到馮·諾依曼外星探測器」。「尋找外星智慧研究所」是一個非政府科學組織，自1984年以來一直致力於尋找外星智慧的證據。在NASA以及卡爾．薩根、斯蒂芬．霍金和約翰．馮．諾依曼等著名科學家的實踐和理論貢獻下，它已經活躍了數十年，特別是探索外星文明方面，幾乎是最權威的組織。

中國天眼發現201顆脈衝星 靈敏度優於美國

中國天眼發現神秘外星訊號  霍金曾憂人類浩劫（組圖，有片）

天眼探索地外文明

奧斯曼諾夫的研究結果表明，在 FAST 的焦點所在的無線電光譜帶中，可以觀測到高度先進文明的馮·諾依曼探測器艦隊。文章說，目前，世界上最大的全口徑射電望遠鏡FAST能夠在入侵的「自我複製者」造成任何可識別的損害之前就檢測到它們，使人類能夠提前數百萬年看到潛在問題，這為人類提供了足夠的好處，有更多時間為即將到來的UFO襲擊做準備。

中國科學院國家天文台此前曾表示，2018 年 9 月，國家天文台博士生張志嵩與國內外一些單位合作，在 FAST 現場對高分辨率的 SETI 後端進行了安裝測試。 2019 年 7 月，研究人員分析處理了漂移掃描數據，實現頻率分辨率 4Hz，並成功去除大部分射頻干擾，篩選出多組窄帶候選信號，為開啟地外文明搜索打下了堅實的基礎。2020 年 4 月 28 日，FAST 正式開啟地外文明搜索。

「中國天眼」料9月啟動外星文明搜索 霍金生前曾這樣警告

「中國天眼」首次發現2顆新脈衝星 距地球1.6萬光年

責任編輯：袁瑋婧

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

解構大西北UFO：非外星人 是反導彈實驗（有片）
2015/05/26
解構大西北UFO：非外星人 是反導彈實驗（有片）
中國也想找外星人 貴州建全球最大望遠鏡
2015/07/27
中國也想找外星人 貴州建全球最大望遠鏡
【中美角力】美軍增設UFO專案組　目標不是外星人而是中國
2020/08/17
【中美角力】美軍增設UFO專案組　目標不是外星人而是中國

你可能感興趣

解構大西北UFO：非外星人 是反導彈實驗（有片）
08:45 2015/05/26
解構大西北UFO：非外星人 是反導彈實驗（有片）
中國也想找外星人 貴州建全球最大望遠鏡
13:26 2015/07/27
中國也想找外星人 貴州建全球最大望遠鏡
【中美角力】美軍增設UFO專案組　目標不是外星人而是中國
18:58 2020/08/17
【中美角力】美軍增設UFO專案組　目標不是外星人而是中國
西班牙 地球 物理學 天體 霍金 美國 中國

下一篇文章

王毅晤阿富汗塔利班代表盼反恐 促西方解除制裁
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

美國海軍稱霸海洋 原來竟曲線助了中國？
美國海軍稱霸海洋 原來竟曲線助了中國？
美媒：中國太空站像Apple商店 令美俄國際太空站羞愧
美媒：中國太空站像Apple商店 令美俄國際太空站羞愧
法媒涉台評論提「三戰」 華駐法使館長文駁斥：勿當台獨幫兇
法媒涉台評論提「三戰」 華駐法使館長文駁斥：勿當台獨幫兇
中俄軍艦繞日惹關注 美智庫這樣警示美國
中俄軍艦繞日惹關注 美智庫這樣警示美國
劉鶴與美國財長耶倫視頻通話 同意加強宏觀政策協調助復甦
劉鶴與美國財長耶倫視頻通話 同意加強宏觀政策協調助復甦
台海恐引爆戰爭？澳國防部長：開戰與否取決於中國（有片）
台海恐引爆戰爭？澳國防部長：開戰與否取決於中國（有片）