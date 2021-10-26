中國天眼能保護地球？西媒：只有中國能提前警告外星艦隊入侵

西班牙《機密報》21日援引尋找外星智慧（SETI）研究所所作的一項最新科學研究，報道稱「如果存在外星人的話，那麼現在只有中國能夠提前警告外星艦隊的入侵」，全靠俗稱「中國天眼」的中國 FAST 望遠鏡。

據內地《環球時報》，報導稱，地球上最大的射電望遠鏡在技術上能夠探測深空的外星飛船艦隊，而只有 FAST——這個位於中國西南部省份貴州的「巨大炒鍋」——才具有這樣做所需的探測能力和靈敏度，從而使人類未來與外星文明的接觸保持警惕，進而為可能的遭遇做好準備。

據報導，這項研究是由美國天體物理學家、SETI研究員紮紮·奧斯曼諾夫做出的。他的文章題目是「中國 FAST 望遠鏡能否探測到馮·諾依曼外星探測器」。「尋找外星智慧研究所」是一個非政府科學組織，自1984年以來一直致力於尋找外星智慧的證據。在NASA以及卡爾．薩根、斯蒂芬．霍金和約翰．馮．諾依曼等著名科學家的實踐和理論貢獻下，它已經活躍了數十年，特別是探索外星文明方面，幾乎是最權威的組織。

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天眼探索地外文明

奧斯曼諾夫的研究結果表明，在 FAST 的焦點所在的無線電光譜帶中，可以觀測到高度先進文明的馮·諾依曼探測器艦隊。文章說，目前，世界上最大的全口徑射電望遠鏡FAST能夠在入侵的「自我複製者」造成任何可識別的損害之前就檢測到它們，使人類能夠提前數百萬年看到潛在問題，這為人類提供了足夠的好處，有更多時間為即將到來的UFO襲擊做準備。

中國科學院國家天文台此前曾表示，2018 年 9 月，國家天文台博士生張志嵩與國內外一些單位合作，在 FAST 現場對高分辨率的 SETI 後端進行了安裝測試。 2019 年 7 月，研究人員分析處理了漂移掃描數據，實現頻率分辨率 4Hz，並成功去除大部分射頻干擾，篩選出多組窄帶候選信號，為開啟地外文明搜索打下了堅實的基礎。2020 年 4 月 28 日，FAST 正式開啟地外文明搜索。

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責任編輯：袁瑋婧

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