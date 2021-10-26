電影《時光機》導演被曝「台獨」言論引爭議 藝人陳立農解除合作

由台灣藝人陳立農主演的台灣電影《時光機》的導演爆出「台獨」爭議。25日，陳立農宣布與該電影解除合作。

導演蔡怡芬被網友扒出支持「台獨」言論

台灣聯合新聞網稱，由陳立農主演的愛情奇幻電影《時光機》發佈概念海報，官宣25日開機。它改編自大陸作家DTT的暢銷小說《時光機》，講述了在平行時空中2008年的高冷學霸葉佑寧和2006年的向日葵女孩夏文希，通過一支失修的手機意外聯繫到一起的故事。影片將於2022年在大陸及港澳台地區與東南亞等地同步發行。

但是有大陸網民扒出該片獲得台灣文化部門發放的1000萬元新臺幣（約279萬港幣）補助款，且影片導演蔡怡芬多次在社交媒體發布疑似支持「台獨」「港獨」以及抹黑大陸的言論。因此，《時光機》宣布開機當天就遭到大量大陸網友及陳立農粉絲的質疑和抵制。

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陳立農發聲明表立場 與片方解除合作

陳立農工作室25日晚發表聲明宣布與《時光機》拍攝方解除合作關系，且不再會以任何形式參與。聲明稱，陳立農本人始終堅持一個中國原則不動搖，祖國領土神聖不可分割，此立場不容置疑，「我方堅決反對並嚴厲譴責任何組織及個人抹黑我方立場、故意多生事端製造矛盾、激化兩岸同胞矛盾的行為！」

陳立農2000年10月出生在高雄，2017年12月參加大陸偶像男團競演養成類真人秀《偶像練習生》，以總票數第二名成為NINE PERCENT男團一員，正式出道。該團體解散後他發展歌唱事業，推出了個人專輯，也發展電影事業。

受爭議導演也已請辭

據新浪娛樂報道，繼陳立農聲明辭演電影《時光機》後，影片製作公司在社交媒體發表聲明，表示蔡怡芬也已請辭導演兼編劇職務。

中時電子報25日稱，台灣電影公司正是看好他在大陸的人氣，臨時換角，邀請他擔任《時光機》的男主角。報道同時提到，陳立農在台灣網絡上也曾遭到網民攻擊，主因是他先前曾在大陸微博上多次轉發愛國帖文，與阿迪達斯解約並表示支持新疆棉花。

責任編輯：李冰琪

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