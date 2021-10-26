男子訪四川涼山弄髒孩子臉拍「賣慘」片 遭公安傳喚、官媒怒轟

內地一名男子近日為博網民觀眾眼球，到訪四川涼山時，故意抹髒小朋友的臉，再帶他到破舊房屋前擺拍「貧窮無助」的內容。有關短片上載到網絡後收穫大批流量，同時引起涼山美姑縣關注。經查，該男子發佈虛假不實影片，已被依法傳喚。

人民日報就事件發表評論稱，一段時間以來，少數人為了流量，不惜編造謠言、弄虛作假，把造假、賣慘當作「流量密碼」，令人大跌眼鏡。

評論強調，扶貧事業不容抹黑，公眾愛心不容惡意消費，成長中的孩子更不能成為一些人蹭熱度、博眼球的牟利工具，認為平台當守土有責，加大對類似情形的審核力度，維護風清氣正的網絡空間，而自媒體從業人員也當嚴守法律紅線、道德底線。

為造噱頭引關注 不惜擺拍兒童慘況

上周六（23日），微信視頻號「呂先生涼山行」發布題為「叔叔只能這樣了」的影片。片段中的小孩灰頭土臉，站在一處破舊的房屋前，聲稱自己無父無母，實在太貧窮，只能幫鄰居工作並照顧撫養弟妹；並配有淒涼的背景音樂，襯得小孩的境遇愈發悲慘。影片一經發佈，便在短時間內獲得逾10萬個轉發和讚好，以及超過3.5萬個評論。

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觀察者網報導，影片中的拍攝地是四川涼山州美姑縣，而美姑縣去年已實現脫貧摘帽。影片在網絡流傳後，當地部門高度重視，迅速聯同片中提及的有關鄉鎮黨委政府、村兩委、縣公安局、洛俄依甘鄉派出所到現場實地調查核實。

據走訪調查發現，影片發布者呂某到美姑縣九口鄉勒合村後，先找到小孩吉克爾布，讓他到破舊的空屋前，弄髒他的臉再讓他訴說悲慘身世、可憐生活；之後給對方送鞋子、衣服和學習用品，以吸引網民點擊觀看，賺取流量。

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經核實，吉克爾布一家有4姐妹，父親早逝，母親改嫁，目前她們與祖母一起生活；該戶4人每人享有農村低保每月390元（人民幣，下同，約474港元）、特殊困難兒童補貼每月200元（約243港元）、寄宿制擴面生活補助費每學期250元（約304港元），每人每月共享有631元（約768港元）政策補貼。

此外，該鄉黨委政府已將該戶納入事實無人撫養兒童，每人每月亦將獲900元（約1,096港元）。而吉克爾布一家住在村內一間集中安置屋，未如片中爛屋般惡劣，家中亦配有簡單的家具電器。

據涼山公安通報，當地公安派出所已依法傳喚影片拍攝者呂某，要求刪除相關虛假影片，並公開道歉。

責任編輯：易燕丹

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