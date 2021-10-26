【內地疫情】網傳滯留內蒙遊客丟免費午餐 防疫人員家屬爆怒

內地新冠肺炎疫情反彈，本輪由跨省旅遊引起的疫情，內蒙古為重災區，其中阿拉善盟因疫情有很多遊客被滯留，網傳有滯留的遊客把政府提供的免費午餐扔掉，引起當地防疫人員家屬大為不滿，「不要糟蹋糧食」。

「搜狐千里眼」報道，在內蒙古阿拉善盟。因疫情很多遊客被滯留，政府每天免費為隔離期滯留遊客提供午餐，但近日網上曝光個別送去隔離酒店的午餐，未有打開就被直接扔掉。片段中有人稱，「客人嫌不好吃了，然後不願意拿，只把礦泉水拿走」。

▲ 有抗疫前線人員的家屬呼籲，不要糟蹋糧食。

一名為滯留遊客配餐的工作人員稱，盡量把餐做好，也承擔著風險，都沒有回家，為了保證1000多人的餐，「糧食也不能浪費」。當然還是有很多人表示感謝，很欣慰。

有抗疫前線人員家屬也很氣憤，指自己孩子在前線，一天只能吃一頓飯，休息3小時，「把有限的資源全部給你們了，不需要可以說，可以完整退，不要糟蹋糧食」。

網民批浪費食物 有人稱非普遍現象

不少網民批評浪費食物的行為，指資源緊張有得吃已經不錯，不應抱怨，「氣到沒話說。阿拉善是我們內蒙古最窮的一個盟市，提供免費飯已經很不容易了，還扔掉，我們欠你們的？」

有網民則認為，只有個別人士這樣做，不應歸咎於所有遊客。此外，有人表示照片中的飯盒看似已吃過，可能是個別人士食量小，非普遍現象，並質疑有關片段是否在擴大矛盾。

據報牧民捐駱駝、羊 支持抗疫

另一邊廂，據《中國青年報》報道，疫情當前，內蒙古有牧民捐出自家駱駝、羊，支持抗疫。而自阿拉善盟額濟納旗本輪新冠疫情發生以來，巴彥陶來蘇木農牧民紛紛拿出家中的米麵，為滯留景區民宿的遊客製作油餅、饅頭等食物，由蘇木工作人員收集後分發給滯留遊客。

新一輪疫情以來，阿拉善盟額濟納旗累計有78宗確診病例，當地昨起全旗居民和遊客實施足不出戶措施，據指有近萬人滯留，大部分為遊客。額濟納旗位於內蒙古最西端，戶籍人口僅3.2萬人。

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責任編輯：林佩怡

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