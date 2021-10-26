【碳達峰】國務院強調安全降碳 工業領域力爭率先實現碳達峰

國務院印發《2030年前碳達峰行動方案》，強調要穩妥有序、安全降碳，大力發展新能源，積極安全有序發展核電；作為碳排放主要領域之一，工業領域要力爭率先實現碳達峰。

行動方案提出主要目標，到2025年，非化石能源消費比重達到20%左右，單位國內生產總值能源消耗比2020年下降13.5%，單位國內生產總值二氧化碳排放比2020年下降18%，為實現碳達峰奠定堅實基礎。

到2030年，非化石能源消費比重達到25%左右，單位國內生產總值二氧化碳排放比2005年下降65%以上，順利實現2030年前碳達峰目標。

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全面推進風電、太陽能發電

方案列出「碳達峰十大行動」，在能源綠色低碳轉型行動方面，提到要堅持安全降碳在保障能源安全的前提下，大力實施可再生能源替代，全面推進風電、太陽能發電大規模開發和高質量發展，加快建設有關發電基地，到2030年，風電、太陽能發電總裝機容量達到12億千瓦以上。同時，因地制宜開發水電，並積極安全有序發展核電等。

在工業領域碳達峰行動方面，該領域要加快綠色低碳轉型和高質量發展，力爭率先實現碳達峰，包括推動鋼鐵、有色金屬、建材、石化化工行業碳達峰。堅決遏制「兩高」項目盲目發展，拿下不符合要求的項目。

交通方面，要積極擴大電力、氫能、天然氣、先進生物液體燃料等新能源、清潔能源在交通運輸領域應用。大力推廣新能源汽車，逐步降低傳統燃油汽車在新車產銷和汽車保有量中的佔比。到2030年，當年新增新能源、清潔能源動力的交通工具比例達到40%左右。

選100個城市園區 開展試點建設

此外，各地區梯次有序碳達峰行動。產業結構較輕、能源結構較優的地區，要堅持綠色低碳發展，堅決不走依靠「兩高」項目拉動經濟增長的老路，力爭率先實現碳達峰。避免「一刀切」限電限產或運動式「減碳」。加大中央對地方推進碳達峰的支持力度，選擇100個具有典型代表性的城市和園區開展碳達峰試點建設，在政策、資金、技術等方面對試點城市和園區給予支持。

方案重申，要推動能源低碳轉型平穩過渡，切實保障國家能源安全、產業鏈供應鏈安全、糧食安全和群眾正常生產生活，著力化解各類風險隱患，防止過度反應，穩妥有序、循序漸進推進碳達峰行動，確保安全降碳。

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責任編輯：林佩怡

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