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中美關係回暖？習智囊：未到轉折點 美對台政策實際已改變

國情動向 18:18 2021/10/26

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中美高級官員近期頻繁互動，兩國元首還有望年底前線上會晤，外界關注中美關係是否迎來回暖機遇。被視為國家主席習近平智囊的香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院院長鄭永年表示，不認為中美關係到了轉折點，只是某些方面好轉，在台灣、南海等核心利益問題上矛盾仍很深，並稱美國對台政策已改變，須有清醒認識。

深圳衛視直新聞報道，鄭永年日前接受訪問時，認為中美關係尚未迎來回暖的轉折期，但因兩國利益交融極深，不太可能會陷入過去美蘇式「冷戰」。而美國對華政策會在一定區間內不斷在合作與對抗之間搖擺，中國要有清醒認識，採取模糊與清晰並存的應對方式；在台灣等國家核心問題上，需要清晰明確向美國劃出紅線。

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鄭永年表示，美國總統拜登比起前總統特朗普理性一點，了解在某些領域上，中國對美國而言不可或缺，尤其在全球供應鏈的問題上，因此必須與中國合作，這也符合美國的利益。

同時，中美關係非簡單的雙邊關係，是整個世界體系的兩根柱子，哪根倒了都不行。許多全球性問題，包括氣候問題、核不擴散、全球公共衛生，須依靠兩國合作才能完成，若中美發生衝突，這些問題都解決不了。因此長遠不要太悲觀，有些領域該與美國合作的就合作，但一些沒有退讓空間的領域，該與美國衝突就衝突。

他解釋，從經貿領域來看，中美似乎有轉圜跡象，但在台灣、南海等關乎國家核心利益的問題上，中美矛盾還很深。強調要實事求是地去管理中美關係。

台灣問題沒模糊餘地 經貿可採取模糊態度

至於台灣問題，鄭永年認為，美國對台政策實際上已經改變，台灣已成美國組織對華政策的核心和抓手，它組建的所有組織都是從台灣問題出發的。不僅美國本身跟台灣的關係在變化，美國、英國、澳洲的三邊核心同盟，美國的印太戰略，美國、日本、澳洲、印度的「四方安全對話」、「五眼聯盟」，包括最近歐洲議會通過的對台決議，都說明以美國為首的西方，它們對華政策的抓手就是台灣問題。

鄭永年續指，美國想調整對華政策，但沒法確定到底能改成什麼樣，這種模糊的對華政策會持續很長時間，須謹慎樂觀、理性判斷，真正認識到美國對華政策幾個要點，如美卿布林肯所指「合作、競爭、對抗」。中方的立場在有些領域該清晰就清晰，台灣問題沒模糊餘地。有些地方該模糊就模糊，例如經貿可採取模糊態度，但要清楚模糊只是工具、策略，以模糊的手段來達到清晰明確的目標。

另外，鄭永年昨出席2021年度北京香山論壇專家視像會，指中國有信心發展與日本等國家的關係，亞太地區一直是和平發展。「中國有信心保持台灣地區的和平穩定，美國在該地區的意圖不會取勝。」

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責任編輯：林佩怡

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