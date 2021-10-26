內地據報柴油緊缺 多地油站限量加油

內地財新網報道，全國柴油緊缺，多地加油站限量加油。報道指出，這情況主要由於一些隱形資源退出，同時很多煉廠減少煉油比例，亦有上月全國多地限電等因素。而這一緊缺現象，或將持續數月。

報道引述河北石家莊的貨車銷售人士表示，現在油價漲得柴油車加不上油。據其透露，當地油站對卡車限加柴油100升，而整車加滿油要1000升。

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安徽阜陽一名貨車司機也稱，由於油價特別高，近日當地油站限量加油，要麼不給加油，要麼只給加100-300元（對應幾十升柴油），直言之前沒遇到過這種情況。

澎湃新聞日前也報道，在油價上漲前夜，安徽黃山太平湖服務區中石化個加油站，被指在上周五（22日）限量售油，翌日才恢復。據報，不止一個加油站有上述行為。有指湖南常德、江西鷹潭、江蘇無錫都有類似情況。

新一輪成品油調價窗口在上周五午夜開啟，本次國內汽、柴油價格（標準品）每噸分別提高300元和290元人民幣。這是今年第二十次調價，也將年內第十四次上調價格。

有分析師稱，目前歐洲天然氣供應緊缺加上冷冬預期，提振原油需求前景，預計下一輪成品油調價上調的機會較大，幅度或在80元/噸左右。

路透社：庫存量不足過冬 中企蝕本價搶購天然氣

年保供4萬噸 中石化與美企簽20年液化天然氣供應協議

責任編輯：林佩怡

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