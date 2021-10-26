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【十四五】電商發展規劃：強化反壟斷 2025年目標交易額46萬億

經濟脈搏 19:37 2021/10/26

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中國商務部、中央網信辦、發改委印發「十四五」電子商務發展規劃稱，強化各市場主體權益保護，促進公平競爭，強化反壟斷和防止資本無序擴張；預期到2025年電子商務交易額總規模達46萬億元（人民幣，下同），2020年為37.2萬億元。

商務部官網今日（26日）刊登規劃全文稱，加強平台企業網絡和數據安全能力建設，增強電子商務在防範化解重大風險中的作用。建立相應管理制度及安全防護措施，保障網上購物的個人信息和重要數據安全。

計劃到2025年，中國電子商務高質量發展取得顯著成效。到2035年，電子商務成為中國經濟實力、科技實力和綜合國力大幅躍升的重要驅動力。

內地《反壟斷法》首次大修 專家：數字經濟領域是主旨之一

【共同富裕】習近平：加大對壟斷行業和國企的收入分配管理

商務部：支持跨境電商使用人民幣結算

商務部表示，將推進多雙邊電子商務規則談判和數字領域機制建設，加快跨境交付、個人隱私保護、跨境數據流動、消費者權益等領域國內國際規則銜接。積極參與電子商務國際標準體系建設，推動探索中國數據確權、交易、傳輸、安全保護等方面標準規範建設，提升標準適用性，探索開展數字領域開放壓力測試。

鼓勵電商平台企業全球化經營，完善倉儲、物流、支付、數據等全球電子商務基礎設施布局，支持跨境電子商務等貿易新業態使用人民幣結算。

國務院總理李克強日前表示，將繼續保持外貿政策的連續性穩定性，年底前增設一批跨境電商綜合實驗區，加強貿易數字化國際合作，在粵港澳大灣區等區域打造一批全球貿易數字化的領航區。

責任編輯：李冰琪

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