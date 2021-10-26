  • 26°C
香港時間 : 20211026日 (二) 22:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

李克強：推動RCEP儘早生效 啟動中國東盟自貿區升級後續談判

經濟脈搏 20:56 2021/10/26

分享：

中國總理李克強今日（26日）視頻出席第24次中國-東盟領導人會議時，就下階段中國東盟合作提出六點建議，包括深化經濟融合，推動區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）儘早生效，正式啟動中國東盟自貿區升級後續談判，聯合可行性研究。

去年11月，東盟10個成員國與中國、日本、南韓、澳洲和新西蘭正式簽署RCEP。 RCEP的生效需要至少6個東盟成員國和3個非東盟成員國的核准。 RCEP成員國致力於在今年完成核准工作，使協定能從2022年1月1日起正式實施。

央視報道，李克強強調，南海和平符合中國和東盟國家共同利益，希望雙方拓展海上務實合作，早日達成南海行為準則。中方願同東盟方舉辦建立對話關係30周年紀念峰會。

李克強提出的六點建議還包括加強抗疫政策溝通，中方願增加對東盟國家疫苗和抗疫物資援助倡議，成立中國東盟公共衛生科技合作中心。推動包容髮展，加快推進構建藍色經濟夥伴關係，加強國際發展合作。

堅持創新驅動，落實好未來五年科技創新夥伴關係行動計劃。拓展綠色合作，共同應對氣候變化，維護全球和區域生物多樣性。夯實民意基礎，建立中國東盟教育高官會晤機制。

應東盟輪值主席國文萊蘇丹哈桑納爾邀請，李克強於10月26日至27日出席第24次中國－東盟領導人會議、第24次東盟與中日韓領導人會議和第16屆東亞峰會。

此外，美國總統拜登率領代表團，參與美國與東盟峰會。白宮表示，拜登計劃宣布斥資1.02億美元，加強與東盟的戰略夥伴關係，資金將用於健康、氣候、經濟和教育項目。

謀聯合制華？拜登將視像出席東盟峰會 擬撥款逾億擴合作（第二版）

【RCEP懶人包】中國撇開美國與14國貿協 拜登落下風

【RCEP簽署】全球最大自貿區 李克強：多邊主義勝利

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

疫苗 RCEP 南中國海 東亞 經濟 拜登 新西蘭 南韓 澳洲 自貿區

上一篇文章

習近平與馬克龍通電話 指法方主張歐盟戰略自主是正確的

下一篇文章

【十四五】電商發展規劃：強化反壟斷 2025年目標交易額46萬億
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【房地產稅】網傳深圳徵收稅率方案 當局闢謠
【房地產稅】網傳深圳徵收稅率方案 當局闢謠
中國樓市降溫 深圳新樓盤紛警示：買樓要考慮清楚市場風險
中國樓市降溫 深圳新樓盤紛警示：買樓要考慮清楚市場風險
【中國樓市】廣州樓盤迎減價潮 現「跳樓價」特惠單位
【中國樓市】廣州樓盤迎減價潮 現「跳樓價」特惠單位
內地菜價瘋漲貴過肉 部分突破10元一斤 或推升CPI
內地菜價瘋漲貴過肉 部分突破10元一斤 或推升CPI
【華為風暴】任正非女兒孟晚舟 為何不姓任？
【華為風暴】任正非女兒孟晚舟 為何不姓任？
【房地產稅】胡錫進：不會出台或致樓市「崩潰」的激進稅改
【房地產稅】胡錫進：不會出台或致樓市「崩潰」的激進稅改