李克強：推動RCEP儘早生效 啟動中國東盟自貿區升級後續談判

中國總理李克強今日（26日）視頻出席第24次中國-東盟領導人會議時，就下階段中國東盟合作提出六點建議，包括深化經濟融合，推動區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）儘早生效，正式啟動中國東盟自貿區升級後續談判，聯合可行性研究。

去年11月，東盟10個成員國與中國、日本、南韓、澳洲和新西蘭正式簽署RCEP。 RCEP的生效需要至少6個東盟成員國和3個非東盟成員國的核准。 RCEP成員國致力於在今年完成核准工作，使協定能從2022年1月1日起正式實施。

央視報道，李克強強調，南海和平符合中國和東盟國家共同利益，希望雙方拓展海上務實合作，早日達成南海行為準則。中方願同東盟方舉辦建立對話關係30周年紀念峰會。

李克強提出的六點建議還包括加強抗疫政策溝通，中方願增加對東盟國家疫苗和抗疫物資援助倡議，成立中國東盟公共衛生科技合作中心。推動包容髮展，加快推進構建藍色經濟夥伴關係，加強國際發展合作。

堅持創新驅動，落實好未來五年科技創新夥伴關係行動計劃。拓展綠色合作，共同應對氣候變化，維護全球和區域生物多樣性。夯實民意基礎，建立中國東盟教育高官會晤機制。

應東盟輪值主席國文萊蘇丹哈桑納爾邀請，李克強於10月26日至27日出席第24次中國－東盟領導人會議、第24次東盟與中日韓領導人會議和第16屆東亞峰會。

此外，美國總統拜登率領代表團，參與美國與東盟峰會。白宮表示，拜登計劃宣布斥資1.02億美元，加強與東盟的戰略夥伴關係，資金將用於健康、氣候、經濟和教育項目。

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責任編輯：蒯宇澄

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