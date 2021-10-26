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習近平與馬克龍通電話 指法方主張歐盟戰略自主是正確的

經濟脈搏 21:24 2021/10/26

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國家主席習近平今日（26日）同法國總統馬克龍通電話。據新華社，習近平指，中法應拓展人工智能、生物製藥、海洋等新領域合作。他又提到，法方主張歐盟戰略自主是正確的。

習近平在通話中指出，去年以來，雙方通過多種方式保持聯繫，就兩國關係達成的重要共識正在得到有力落實，取得重要進展。當前國際形勢變化很快，雙方就重大議題及時溝通協調，有利於為中法關係定向把舵，也有助於為世界局勢注入更多穩定性。

籲中歐通過持續高層溝通  妥善管控分歧

習近平強調，中法應該在做好疫情防控前提下推動有關合作進程，鞏固民用核能、航空航天等傳統領域合作，拓展人工智能、生物製藥、海洋等新領域合作。中方願同法方繼續開展生物多樣性保護合作，深入開展綠色合作，落實全球發展倡議，面向非洲等地區開展三方合作。中法還要相互支持辦好北京冬奧會和巴黎奧運會。

習近平強調，近期國際上發生的幾件大事再次說明，法方主張歐盟戰略自主是正確的。中歐要通過持續高層溝通對話，增進了解互信，減少誤解誤判，妥善管控分歧，加強對中歐關係的政治引領，確保中歐關係行穩致遠。希望法方為推動中歐關係健康穩定發展發揮積極作用。

馬克龍表示，法方堅定致力於以建設性方式推動歐中關係發展，致力於通過加強各層級對話，妥善管控和解決分歧，深化歐中在經貿、氣候變化、生物多樣性保護等領域合作，希望同中方就二十國集團（G20）領導人意大利峰會、格拉斯哥聯合國氣候變化大會加強協調。

馬克龍又說，法方願同中方一道，推動兩國相關領域務實合作取得更多成果，希望歐中投資協定早日生效實施。法方支持中方成功舉辦北京冬奧會。

路透社早前引述消息人士表示，習近平將不會親自出席周六（30日）起一連兩天在意大利羅馬舉行的G20峰會，繼續缺席各大重要國際場合。消息人士稱，中國將派外交部長王毅出席，習近平會以遙距方式參加會議。

責任編輯：蒯宇澄

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