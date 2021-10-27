多地柴油緊缺 貨車司機：不敢跑長途，擔心沒油回不來

近期，內地部分地區加油站出現柴油緊缺、批發價格比零售價格貴的「倒掛」現象，加油站卡車貨車排長龍，甚至有司機表示排了一天沒加到油。而且批零倒掛的現象也導致部分加油站惜售情緒濃厚。有司機表示，已經不跑遠途的工作，賺不到錢，還擔心沒油回不來。

加油貴、加油難的現象已引起多地交通運輸行業協會的關注。

批發價格比零售價格貴 加油站惜售

據內媒《證券時報》報道，根據近期國際市場油價變化情況，按照現行成品油價格形成機制，自10月22日24時起，國內汽油、柴油價格（標準品，下同）每噸分別提高300元（人民幣，下同）和290元。折合92號汽油上漲0.24元/升，0號柴油上漲0.25元/升。國內汽柴油價格迎年內第十四漲。

對於近期是否遇到加不到油的情況，深圳某物流運輸公司黎總表示，「短途影響不大，珠三角地區的加油站還沒遇到，聽車友們說跑長途的車就加不到油，還有加油站只能加100元錢，根本不夠跑。」記者在深圳市內某加油站看到，有多輛貨車在排隊等加油，有司機表示，「遠途的活我已經不跑了，白跑一趟賺不到錢，還擔心沒油回不來，不值得。」

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來自福建的司機稱，福建的柴油全部限量，服務區只讓加200元，540馬力的車一腳油門下去就燒完了。為了多加點油把附近的加油站都跑遍了，有的排隊時間很長，有的直接斷供，司機的時間都耗在了加油路上。記者了解到，重型卡車油箱有800升至1000升，中型車輛有500升至600升，加一箱油需要幾千元，油價高漲、限量加油對司機的日常生產活動造成了很大的影響。

運輸業議價權弱 客戶無法接受運費上漲

報道指出，加油貴、加油難的現象已經引起了多地交通運輸行業協會的關注，紛紛發文提出應對建議。近日，深圳、廣州、上海、溫州等地區交通運輸行業協會緊急發布運價上調公告。

不過，中國道路運輸協會道路集裝箱運輸分會副理事長、廣州市集裝箱運輸協會專職常務會長周克文稱，運輸行業的大部分客戶都有自己的困難，他們不會輕易接受運費上漲，只有部分客戶願意接受適度漲價，但幅度很小。物流運輸企業和司機在整個行業內處於末端，議價權非常弱，無法把合理的運價傳導給上游。

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中國（深圳）綜合開發研究院新能源研究中心執行主任劉宇表示，從柴油的供給端來看是存在短期的供需矛盾，放在全球背景看，當前多個國家都出現能源危機，天然氣漲價已傳導到油價上，這是關鍵影響因素。中國是大宗商品進口國，國內油氣的進口依存度比較高，國際市場的價格波動會對國內造成明顯影響，消費者不可避免會承受油氣價格上漲壓力。

不過，劉宇認為缺油和漲價只是短期現象。當前正處於北半球國家冬天供暖用能高峰期，短期市場需求增加，但無需擔憂長期供應不足。

責任編輯：尹航

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