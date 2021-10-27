美國安顧問指習拜年底前視像會談 中美競爭下高層密集外交重要

美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）周二（26日）表示，美國總統拜登和中國國家主席習近平，有機會在年底前視像會談，並指在中美激烈競爭下，最高層的密集外交接觸，對有效管理兩國關係至關重要。

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沙利文周二向傳媒簡報拜登周四（28日）啟程前往歐洲，先到羅馬出席二十國集團（G20）峰會，再到格拉斯哥參加聯合國氣候峰會COP 26。

外界一直關注，拜登與習近平會否在G20峰會上雙邊會面。惟外電引述消息人士稱，習近平將不會親身出席羅馬G20峰會，而是通過遠程連線方式參加會議，並派外長代表到羅馬。此外，外界普遍預期習近平料缺席聯合國氣候大會，外交部昨表示沒有更多信息提供。

沙利文表示，他10月初與中共中央外事辦主任楊潔篪在瑞士蘇黎世會談時，雙方一致同意兩國元首將在年底前舉辦視像會談，但未宣布具體日期。

他指出，從拜登立場認為有機會和習近平面對面接觸十分重要，但若習近平無法親自出席，透過虛擬會議接觸是次佳選擇，「這就是我們打算做的」。他又稱，在兩國激烈競爭之時，最高層級的密集外交和領導人外交，對於有效管理這種關係至關重要。

華府據報商討安排拜登與習近平下月舉行視像會議

【中美角力】美官員：拜登和習近平將於年底前視像會晤

責任編輯：林佩怡

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