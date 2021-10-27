【中美科技戰】TikTok高層美參院作證：沒與中國政府分享信息

短片分享平台TikTok一名高層周二（26日）出席美國國會聽證會，稱公司沒有向中國政府提供信息，並尋求保護美國的數據。

路透社報道，TikTok美洲公共政策主管Michael Beckerman，在美國參議院商務委員會的一個小組委員會作證，TikTok首名在美國國會作證的高管。

報道指出，共和黨人就TikTok管理用戶數據的方式，向Beckerman施壓。Beckerman強調，公司不會與中國政府分享信息。他表示，TikTok的美國用戶數據存儲在美國，備份在新加坡。並有世界知名的美國安全團隊，處理權限問題。

他又稱，TikTok與北京字節跳動科技有限公司「沒有關聯」。路透此前報道，中國政府已獲得字節跳動的重要子公司--北京字節跳動科技有限公司的股份和一個董事會席位。

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此外，出席聽證會的參議員，還對TikTok、YouTube及Snapchat可能對年輕人有害的算法，表示擔憂。

在中美科技角力背景下，美國前特朗普政府去年下令禁止Tiktok和微信在美國境內的下載和更新，並要求TikTok出售其美國業務或關閉運營，白宮指責TikTok對美國「國家安全構成威脅」。惟有關禁令面臨一系列法律挑戰。

到了今年6月，拜登撤銷特朗普有關禁令，並簽署新行政令要求審查可能對美國人及其數據構成安全風險、由外國控制的應用程式，但沒有特別針對任何公司。

中國商務部形容，撤銷針對TikTok、微信等禁令是「朝著正確方向邁出的積極一步」，並希望美方公平公正地對待中國企業，避免將經貿問題政治化。

責任編輯：林佩怡

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