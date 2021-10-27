【內地疫情】昨增50本土確診創逾1個月新高 內蒙古工地爆疫

內地新冠肺炎疫情持續，昨（26日）新增59宗確診病例，本土病例佔50宗，創逾1個月新高；另報告4宗本土無症狀感染個案。內蒙古疫情形勢嚴峻，額濟納旗有工地出現小型爆發，至少19名工人感染；國務院聯防聯控機制綜合組，已到當地指導疫情處置工作。

據國家衛健委通報，新增本土確診病例分佈為，內蒙古32宗、貴州5宗、山東4宗、甘肅4宗、北京3宗、寧夏2宗。

《中國青年報》梳理數據，本輪疫情已有10天，累計確診病例247例，共涉及12個省的20個市。

疫情重災的內蒙古額濟納旗公布近日確診個案的活動軌跡，當地國道331線天鵝湖項目部工地出現小型爆發，至少19名外來務工人員確診新冠肺炎，全部住在工地宿舍。

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額濟納旗新書記：不聽勸擅自外出 見一個抓一個

國務院聯防聯控機制綜合組組長、國家衛生健康委黨組書記、主任馬曉偉一行到額濟納旗，指導支持疫情處置工作並進行座談。要求加強核酸檢測組織管理，協同高效開展流調，嚴格實施社區管控，依法依規落實個人防護責任，並妥善做好滯留遊客安置轉運工作。

阿拉善盟委書記、額濟納旗旗委書記代欽亦到游客滯留點、封控小區等地督導疫情防控工作，表示要嚴格落實封閉管理各項措施，確保群眾游客足不出戶；公安部門要抽調警力對沿街商鋪、居民小區、游客滯留點等加強巡邏，對不聽勸阻擅自外出的，見一個抓一個，並依法嚴肅追究法律責任。

修圖改檢測結果為陽性 一學生被行拘

此外，央視新聞報導，內蒙古呼和浩特一名15歲學生，為與同學開玩笑，以修圖軟件，將自己的核酸檢測陰性結果，修改為陽性，並透過微信群發給其他同學。當地公安機關昨晚在微信群中，發現一張檢測陽性的《檢測報告單》圖片，巡查後迅速與衛健部門連夜展開調查工作。該名學生涉嫌散布謠言故意擾亂公共秩序，現被行政拘留

責任編輯：易燕丹

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