內地9月規上工業企業利潤按年增16.3%

國家統計局公布，9月份，全國規模以上工業企業實現利潤7,387.4億元(人民幣，下同)，按年增16.3%。今年前9個月，全國規上工業企業實現利潤總額63,440.8億元，按年增44.7%，比2019年前9個月增長41.2%，兩年平均增長18.8%。

前9個月 採礦業利潤總額按年增1.62倍

今年前9個月，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤1.98萬億元，按年增長77.9%；股份制企業實現利潤4.52萬億元，增長50.5%；外商及港澳台商投資企業實現利潤1.7萬億元，增長31.7%；私營企業實現利潤1.86萬億元，增長30.7%。

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前9個月，採礦業利潤總額按年增1.62倍；製造業利潤總額按年增42.9%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業利潤總額按年降15.2%。

在41個工業大類行業中，35個行業利潤按年增長，1個行業扭虧為盈，5個行業下降。其中石油、煤炭及其他燃料加工業利潤按年增長9.3倍；通用設備製造業增長17.9%；汽車製造業增長1.2%。

大宗商品價格高位運行影響企業盈利

國家統計局工業司高級統計師朱虹解讀三季度工業企業利潤指，採礦業、原材料製造業盈利規模明顯擴大。

三季度，採礦業利潤按年增2.04倍，原材料製造業增長42.5%，繼續保持快速增長態勢，對工業企業盈利改善提供重要支撐。其中，受產品價格持續上漲等因素拉動，三季度，煤炭行業利潤按年增長2.72倍，增速較二季度大幅加快；油氣開採、有色、石油加工、化工、鋼鐵行業利潤分別增長2.97倍、77.6%、70.8%、69.3%、42.6%，均實現快速增長。

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三季度規模以上工業企業利潤保持良好增勢，但大宗商品價格高位運行、供應鏈產業鏈不夠暢通等因素影響企業盈利持續恢復，同時上下游行業間盈利不平衡問題較為突出，工業企業效益恢復的基礎仍需進一步鞏固。

下一步，要按照黨中央、國務院決策部署，抓好常態化疫情防控，保持宏觀政策連續性穩定性，做好經濟跨周期調節，穩定大宗商品價格，持續擴大內需、促進轉型升級，激發市場主體活力，確保工業經濟運行在合理區間。

責任編輯：尹航

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