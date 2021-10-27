  • 26°C
香港時間 : 20211027日 (三) 13:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地9月規上工業企業利潤按年增16.3%

經濟脈搏 11:33 2021/10/27

分享：

國家統計局公布，9月份，全國規模以上工業企業實現利潤7,387.4億元(人民幣，下同)，按年增16.3%。今年前9個月，全國規上工業企業實現利潤總額63,440.8億元，按年增44.7%，比2019年前9個月增長41.2%，兩年平均增長18.8%。

前9個月 採礦業利潤總額按年增1.62倍

今年前9個月，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤1.98萬億元，按年增長77.9%；股份制企業實現利潤4.52萬億元，增長50.5%；外商及港澳台商投資企業實現利潤1.7萬億元，增長31.7%；私營企業實現利潤1.86萬億元，增長30.7%。

8天連發15文遏制煤價 發改委：擬建立煤炭市場價格形成機制

發改委主任撰文提推進風電建設 A股能源股全天強勢

前9個月，採礦業利潤總額按年增1.62倍；製造業利潤總額按年增42.9%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業利潤總額按年降15.2%。

在41個工業大類行業中，35個行業利潤按年增長，1個行業扭虧為盈，5個行業下降。其中石油、煤炭及其他燃料加工業利潤按年增長9.3倍；通用設備製造業增長17.9%；汽車製造業增長1.2%。

大宗商品價格高位運行影響企業盈利

國家統計局工業司高級統計師朱虹解讀三季度工業企業利潤指，採礦業、原材料製造業盈利規模明顯擴大。

三季度，採礦業利潤按年增2.04倍，原材料製造業增長42.5%，繼續保持快速增長態勢，對工業企業盈利改善提供重要支撐。其中，受產品價格持續上漲等因素拉動，三季度，煤炭行業利潤按年增長2.72倍，增速較二季度大幅加快；油氣開採、有色、石油加工、化工、鋼鐵行業利潤分別增長2.97倍、77.6%、70.8%、69.3%、42.6%，均實現快速增長。

多地柴油緊缺 貨車司機：不敢跑長途，擔心沒油回不來

內地據報柴油緊缺 多地油站限量加油

三季度規模以上工業企業利潤保持良好增勢，但大宗商品價格高位運行、供應鏈產業鏈不夠暢通等因素影響企業盈利持續恢復，同時上下游行業間盈利不平衡問題較為突出，工業企業效益恢復的基礎仍需進一步鞏固。

下一步，要按照黨中央、國務院決策部署，抓好常態化疫情防控，保持宏觀政策連續性穩定性，做好經濟跨周期調節，穩定大宗商品價格，持續擴大內需、促進轉型升級，激發市場主體活力，確保工業經濟運行在合理區間。

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

中國 行業 規模以上工業 國家統計局 經濟 商品 電力 石油 產品

下一篇文章

多地柴油緊缺 貨車司機：不敢跑長途，擔心沒油回不來
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中國樓市降溫 深圳新樓盤紛警示：買樓要考慮清楚市場風險
中國樓市降溫 深圳新樓盤紛警示：買樓要考慮清楚市場風險
【華為風暴】任正非女兒孟晚舟 為何不姓任？
【華為風暴】任正非女兒孟晚舟 為何不姓任？
內地菜價瘋漲貴過肉 部分突破10元一斤 或推升CPI
內地菜價瘋漲貴過肉 部分突破10元一斤 或推升CPI
【房地產稅】網傳深圳徵收稅率方案 當局闢謠
【房地產稅】網傳深圳徵收稅率方案 當局闢謠
習近平與馬克龍通電話 指法方主張歐盟戰略自主是正確的
習近平與馬克龍通電話 指法方主張歐盟戰略自主是正確的
內地據報柴油緊缺 多地油站限量加油
內地據報柴油緊缺 多地油站限量加油