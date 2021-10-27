【北京冬奧】準備工作已經就緒 組委會：疫情是最大挑戰

北京2022年冬奧會開幕倒計時100天之際，北京冬奧組委執行副主席、北京市副市長張建東周三（27日）稱，疫情是舉辦冬奧會面臨的最大挑戰。

北京冬奧組委日前發布「北京2022年冬奧會和冬殘奧會防疫手冊」，要求所有人員來華至少14日前需完成新冠疫苗全程接種，才可免除集中隔離，進入閉環管理。未完成全程接種的人員需在抵達北京後接受21天的集中隔離。

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冬奧村將於明年1月27日正式開村

張建東在國新辦發布會上並稱，目前各項準備工作已經就緒，所有12個競賽場館全部完工；2022年1月27日冬奧村將正式開村，2月2日開展火炬傳遞。

據他透露，賽時場館化運行模式全面實行，今年10至12月計劃舉辦10項國際測試賽和三場國際訓練周，完全按照冬奧標準進行全要素測試，預計將有2000余名境外運動員、隨隊官員等通過全程閉環管理來華參賽。

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當局保障運動員訓練的連續性

國家體育總局副局長李穎川表示，新冠肺炎疫情爆發以來，國家集訓隊無法正常出國參賽和訓練，失去部分重要冬奧會積分，亦缺乏與主要對手同場競技的機會，成為備戰工作的突出問題。

但他說，隨著多地訓練設施不斷更新，特別是科學化的訓練場地建設投入使用，令中國運動員訓練條件得到保障。當局已充分利用國內全部項目訓練條件，確保國家隊運動員訓練的連續性；同時亦充分利用高科技嚴格監控訓練質量，針對性提升運動員的競技能力。

李穎川提到，今屆冬奧會，中國作為東道主，實現參與全部項目的目標，是一個歷史性突破。他說，中國目前29支冰雪項目國家集訓隊，共480名運動員正全力衝刺，力爭在北京冬奧會上取得佳績。

責任編輯：李冰琪

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