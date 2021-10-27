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耿爽聯大批美任意拘捕：一手炮製孟晚舟事件「劣跡斑斑」

國情動向 12:33 2021/10/27

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第76屆聯大國際法週任意拘押問題視頻邊會上，中國常駐聯合國副代表耿爽昨日（26日）發言批美國在任意拘押方面劣跡斑斑，並舉例孟晚舟事件是典型的任意拘押。 他表示中國堅決反對任意拘押，堅決反對在任意拘押問題上採取雙重標準，堅決反對借任意拘押問題進行政治操弄、濫施單邊霸凌。

據新華社，耿爽發言表示，談到任意拘押，就不能不談到美國在這方面的斑斑劣跡。他舉例，美國在臭名昭著的關塔那摩監獄長期拘押大量嫌疑犯，一些嫌疑犯未經法定程序裁判被無限期拘押，並持續遭受酷刑和虐待。美國還任意拘押無辜移民，強迫移民兒童與其父母分離，導致無數家庭破裂。

耿爽聯合國懟德國代表：你不在 我們便終於解脫

【中美角力】建黑客帝國、推星球大戰 耿爽就這十件事狠批美國

耿爽說，美國一手炮製的孟晚舟事件更是典型的任意拘押。事實早已充分證明，對孟晚舟女士所謂「欺詐」的指控純屬捏造。就連被美方指為「受害者」的匯豐銀行也出具了足以證明孟女士清白的文件。這一事件是由美國推行單邊制裁和「長臂管轄」造成的，是針對中國公民的政治迫害，嚴重違反國際法尊重人權、正當行使國家管轄權、不干涉內政、相互尊重主權的規則和原則，其目的是為了打壓中國的高科技企業，遏制中國發展，屬於赤裸裸的單邊霸凌行徑。

他同時還警告加拿大，指加拿大也在其中扮演了非常不光彩的角色。加方應該深刻反省，汲取教訓，而不是打著討論法律問題的旗號，政治操弄「任意拘押」問題。

耿爽強調，在尊重國際法問題上，美方和加方要做的不是對他國頤指氣使、指手畫腳，而是放下傲慢與偏見，摒棄雙重標準，正視、檢討自身存在的嚴重問題，採取切實措施維護國際法治。

孟晚舟獲釋回國 中美加關係怎麼走？

孟晚舟引渡案聆訊　加方人員稱FBI非常關心逮捕情況

責任編輯：袁瑋婧

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