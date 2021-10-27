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布林肯籲支持台灣參與聯合國 華使館：為台獨撐腰不會得逞

國情動向 12:35 2021/10/27

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中美在台灣問題上的角力不斷升級，美國國務卿布林肯周二（26日）發表聲明，呼籲所有聯合國成員國‧支持台灣「積極、有意義地參與整個聯合國系統」。

此舉惹來北京強烈反彈，華駐美使館批評美國近來變本加厲炒作台灣問題，已提出嚴正交涉，強調美方公然為「台獨」勢力撐腰打氣、企圖挑戰國際法和一個中國原則等國際關係基本準則，根本是徒勞，也絕不會得逞。大陸國台辦強調，台灣無權參加聯合國。

環時：美國想鬥想奉陪

官媒《環球時報》則發表社評，提到「美國想鬥，中國將奉陪」，強調決不會在台灣問題上後退一寸，美台的共同陰謀休想得逞，「他們將不斷失敗，反覆丟臉」。

布林肯在聲明中表示，台灣被排除在聯合國論壇之外，削弱了聯合國及其相關機構的重要工作，而所有這些機構都將從台灣的貢獻中受益匪淺。

他又稱，過去50年大部分時間，台灣一直積極參與聯合國某些專門機構的工作，證明國際社會珍視台灣貢獻。他鼓勵所有聯合國成員國，與美國一起支持台灣積極、有意義地參與整個聯合國系統和國際社會，強調這符合一個中國原則。

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華斥美變本加厲 炒作台灣問題

據中國駐美大使館網站，駐美使館發言人批評，美方近來變本加厲，不斷利用各種場合炒作台灣問題，助台拓展所謂「國際空間」，公然挑戰一個中國原則。中方強烈不滿、絕不接受，已多次表明嚴正立場並向美方提出嚴正交涉。

發言人指，一個中國原則是國際社會普遍共識，是公認的國際關係基本準則，不容美方單方面挑戰和曲解。「世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。」強調聯大第2758號決議已從政治上、法律上和程序上，徹底解決了中華人民共和國在聯合國的代表權問題。

美官員批華誤用聯大2758號決議 國台辦：中國在聯合國代表權含台灣

發言人強調，涉台問題是嚴肅的政治問題，非所謂價值觀問題。美方以此為藉口為台灣說項是偷換概念，混淆視聽。又批評台灣當局頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不承認「九二共識」，倚仗美國主子的支持和慫恿，極力拓展所謂「國際空間」，在「台獨分裂道路上越走越遠。這是對台海和平與穩定最大的現實威脅，也是造成台近年來參與多邊機構活動屢屢碰壁的癥結所在。

最後，發言人表示，一個中國原則和中美三個聯合公報，是中美關係的政治基礎。美方聲明將所謂的「與台灣關係法」置於中美三個聯合公報之前，更是荒謬至極。敦促美方認清現實、恪守承諾，堅持一個中國原則和中美三個聯合公報規定，遵守聯大第2758號決議，立即停止與台官方往來，停止發表不負責任的錯誤言論，以實際行動維護中美關係大局和台海和平穩定。

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責任編輯：林佩怡

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