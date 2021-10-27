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黑龍江老漢嫌巴士太慢 用買菜車砸暈車長（有片）

社會熱點 14:02 2021/10/27

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黑龍江哈爾濱一名68歲老人近日乘坐巴士時，疑嫌車速太慢，與車長爭執幾句後，竟拿起買菜車砸向車長，將其打致暈眩，送院後更被診斷為輕微腦震蕩，需要靜養。目前，當地警方已經受理案件。

據悉，哈爾濱一輛65號巴士剛發車，一名乘客（涉事老人）就要求車長開快一點。當時，車長解釋稱巴士有限速規定，為保障乘客安全，不可以開太快。惟該乘客表示不滿並辱罵車長，而車長亦回覆一句「倚老賣老」。

隨後，老人從巴士後排迅速奔向車長。雖然有其他乘客發現情況不對，想拉住老人，但仍被他掙脫。車長通過倒後鏡看到老人來到跟前，急忙踩剎車。同時，老人已雙手舉起買菜車砸向車長頭部。車長被打得暈過去，大概10秒後才恢復意識。

老人被警方帶走 律師：或涉危害公共安全

事後，車長立即報警處理，並到哈爾濱市公安醫院就診。醫生診斷為輕微腦震盪，建議他在家靜養兩三天。而涉事老人亦被當地警方帶走，事件正待進一步處理。

北京大成（武漢）律師事務所柴欣律師表示，老人肆意毆打正在駕駛巴士的車長，且致其暈厥，令全車乘客身陷危險之中，也為路面上其他車輛、行人等帶來重大危險隱患，極易引發重大交通事故，涉嫌危害公共安全。按規定，事件中的老人涉嫌觸犯以危險方法危害公共安全罪，如尚未造成嚴重後果，亦依法可處3年以上、10年以下有期徒刑。

另外，車長因老人的毆打行為產生身體損傷，老人需要賠償車長醫藥費、後期治療費、誤工費等相關費用。此外，車長在正常履行職責過程中受到乘客故意傷害，如造成身體損傷則屬工傷，有權向所在機構申報工傷賠償。

責任編輯：易燕丹

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