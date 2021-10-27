美媒揭中國捲電力危機 傳涉這一政策

美國《華爾街日報》報道，中國電力危機引發政治紛爭，引述了解最近討論情況的人士說，多個政府機構和國有企業將危機，部分歸咎於電價控制政策。中國國務院及發改委未有回應。

報道指出，多年來中國經濟政策制定者擔心，若准電價過快上漲，或造成社會後果。在過去幾年的政府報告中，李克強曾要求電價在2018年和2019年每年下降10%，在2020年下降5%，以助控制工廠生產成本。

據知悉討論情況的兩名人士表示，在召開一系列緊急會議後，「國家主席習近平最終站到了提議放鬆價格控制的一方」。

【多地限電】國常會：擴市場交易電價浮動範圍 糾正一刀切停產

8天連發15文遏制煤價 發改委：擬建立煤炭市場價格形成機制

國家發改委10月中旬發布通知，明確擴大市場交易電價上下浮動範圍，將燃煤發電市場交易價格浮動範圍，由現行的上浮不超過10%、下浮原則上不超過15%，擴大為上下浮動原則上均不超過20%，高耗能企業市場交易電價不受上浮20%限制。

在此之前，李克強主持召開的國務院常務會議，已提出改革完善煤電價格市場化形成機制。有序推動燃煤發電電量全部進入電力市場，在保持居民、農業、公益性事業用電價格穩定的前提下，將市場交易電價上下浮動範圍由分別不超過10%、15%，調整為原則上均不超過20%，對高耗能行業可由市場交易形成價格，不受上浮20%的限制。

反腐調查 抑制煤炭供應？

另外，對於早前限電，有分析認為背後是高煤價令電力公司不願開機發電，因擔心發電越多越蝕。報道引述知情人士透露，國企高管曾私下抱怨，帶有政治色彩的行動正抑制煤炭供應。

產煤大戶內蒙古，去年初起根據中紀委要求，開展煤炭資源領域違規違法問題專項整治，對涉煤腐敗倒查20年。報道指出，有關調查、加上對煤礦地區安全和環境檢查等，令煤炭價格在今年夏季飆升。

山西上演搶煤大戰 拉煤車排三天三夜

澳洲貿易部長：澳洲隨時準備向中國供應煤炭

責任編輯：林佩怡

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