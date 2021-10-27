【北京冬奧】冬奧會獎牌「五環同心」發佈 續寫08年玉文化概念

在北京冬奧會開幕倒計時100天之際，北京2022年冬奧會、冬殘奧會獎牌「同心」於昨日（26日）揭曉。本屆獎牌的設計理念與08年北京奧運會獎牌「金鑲玉」相呼應，展現了中國傳統文化特色。

北京冬奧組委文化活動部副部長高天表示， 北京冬奧會獎牌「同心」由圓環加圓心構成牌體，創意來源於中國古代同心圓玉璧，共設五環，寓意五環同心，同心歸圓，表達了「天地合、人心同」的中華文化內涵，也象征著奧林匹克精神將人們凝聚在一起，冬奧榮光、全球共享。

【北京冬奧】準備工作已經就緒 組委會：疫情是最大挑戰

【北京冬奧】火炬接力將在三個賽區進行 公眾可這樣參與（有片）

高天表示，獎牌造型質樸簡潔，體現了北京冬奧會「簡約、安全、精彩」的辦賽要求，並與北京2008年奧運會獎牌「金鑲玉」相呼應，體現了舉辦國的文化特色，也展現了北京作為「雙奧之城」的文化傳承。

作為獎牌設計團隊負責人、中央美術學院設計學院教授杭海介紹，冬奧會獎牌正面中心刻有奧林匹克五環標誌，周圍刻有北京2022年冬奧會英文全稱字樣。圓環做打凹處理，取意傳統弦紋玉璧，上面淺刻裝飾紋樣，均來自中國傳統紋樣，其中冰雪紋表現了冬奧會的特征，祥雲紋傳達了吉祥的寓意。

▲ 北京冬奧會金牌正面（左）背面（來源新華社）

他補充，在正面還做了祥雲紋跟冰雪紋，祥雲紋就跟2008年的祥雲紋聯系上了，冰雪紋又能體現冬奧會的一些特點。

在背面，他說，獎牌背面則取意古代天文圖。圓環上散佈有24個點及運動弧線，象徵浩瀚無垠的星空、人與自然之和諧，也寓意第24屆冬奧會，運動員馳騁賽場，正如群星璀璨。

▲ 北京冬奧會獎牌背面（圖片來源新華社）

責任編輯：李冰琪