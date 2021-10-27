台灣軍力如何？服役青年：「四個月訓練中許多時間在掃樹葉」

兩岸緊張局勢升溫，台灣的外長吳釗燮形容一旦爆發衝突，是全球災難。台灣軍力究竟如何？外媒報道指，台灣軍隊面臨的最緊迫問題是準備不足和士氣低落。一名參加過四個月軍事訓練的年輕人稱，其受訓期間主要是在掃樹葉、搬輪胎和拔雜草。

四個月軍事訓練 內容是什麼？

據《華爾街日報》報道，台灣和美國的士兵、策略師和政府官員表示，台灣軍隊因內部問題而矛盾重重，其中許多問題是在多年的承平時期和經濟繁榮中積累起來的，現在正在侵蝕台灣抵擋解放軍的能力。其中最緊迫的問題是準備不足和士氣低落。台灣每年徵召約8萬人入伍，有近220萬名預備役軍人。

台灣過去要求男子服約兩年的義務兵役。現在要求役男接受四個月的軍事訓練。完訓後，他們成為後備軍人，儘管不是全部，但有些人每隔一兩年就要接受通常持續五到七天的教召，複習以前服役所學之內容。從明年開始，教召時間將延長至兩周。逐步完全取消徵兵制的計劃已因志願兵招募工作存在困難而停滯不前。

一名來自台灣中部的26歲男子說，他去年結束了四個月的基本訓練，其中許多時間他都在掃樹葉、搬運廢棄輪胎和拔草。他說，除了一些射擊訓練外，他的訓練課程毫無意義。

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台灣陸軍航空特戰指揮部的軍官Wang Yi表示，沒有任何專業或任何知識是能在四個月內掌握的。

在採訪中，台灣士兵和預備役軍人對訓練和準備工作表示擔憂。其中一人稱，他在訓練期間沒有正事做的時候看美國的戰爭電影。另一人說，他花了很多時間讀書和畫畫，反正軍中也沒有太多可以操心的事。

兩岸軍事預算懸殊

《華爾街日報》取得一份由台灣國防部委託但未公開發表的報告，其中指出繁複的文書作業妨礙了作戰訓練。該報告稱，軍中不當管教和軍紀事件層出不窮，從而降低年輕人從軍意願。

上個月，台灣的國防部對其強制性軍事訓練規定進行了調整，稱所有應徵入伍的新兵將被派往作戰部隊，以獲得更多的實踐經驗。

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與之相比的是解放軍的軍力。據五角大樓估計，大陸的軍事預算是台灣的13倍，目前有100多萬支地面部隊成員。而台灣現役士兵人數已從2011年的275,000人縮減至187,660人。

美國總統拜登稍早前表示一旦大陸攻台，將協防台灣。其後白宮、國務院澄清，這並非暗示美國改變對台政策，美國以《台灣關係法》為指引，協助其維持自我防衛。

在北京，外交部強調，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。中方敦促美方遵守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，在台灣問題上謹言慎行，不要向台獨勢力發出任何錯誤信號，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定。

責任編輯：尹航

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