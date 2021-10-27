WTO同意審查中國對澳洲紅酒徵稅 下周討論台灣水果問題

▲ 世貿同意設專家組，審查中國對澳洲紅酒關稅。（資料圖片）

世界貿易組織（WTO）周二（26日）宣布成立專家組，審查中國對澳洲進口紅酒徵收關稅，並在下周處理其暫停進口台灣水果一事。期間，澳洲的提案據報一度被中國代表攔下。北京對決定表示遺憾，並指對澳洲紅酒的措施符合規則。至於兩岸事務是「一個中國內部的特殊事務」，民進黨應停止政治操弄。

路透社報道，澳洲首次提案被攔阻後，第二次在當日獲得WTO的同意，後者隨後舉行了閉門會議。按過往經驗，世貿專家組在作出裁決前，通常要經過半年審議，而相關國家可對結果提上訴。報道引述北京聲明指，中國將積極捍衛其合法措施，並相信該受到質疑的措施符合WTO相關規則。

報道指，中澳貿易關係在2018年後者禁止華為進入其5G無線網絡市場後變得緊張，堪培拉呼籲對新冠病毒的起源展開國際調查後，情況更雪上加霜。作為回應，中國對澳洲紅酒和大麥徵收關稅，並限制澳洲牛肉、煤炭和葡萄的進口，美國將這些舉動稱為「經濟脅迫」。中國則駁斥有關說法。

▲ 大陸暫停進口台灣菠蘿，稱多次檢出害蟲。（資料圖片）

另外，WTO將北京暫停進口台灣菠蘿、番荔枝和蓮霧一事，納入下月3至5日的委員會例會議程，按規定，北京須作出回應及與台展開雙邊溝通。國台辦稱已多次就水果問題向台通報，強調兩岸事務是中國內部事務，解決問題的鑰匙仍在兩岸之間，敦促民進黨當局做好管理，不要繼續搞政治化操弄。

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責任編輯：陳建錫