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中國三季度失業率回落疫情前水平 人社部：就業形勢仍面臨不確定性

國情動向 15:47 2021/10/27

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中國人力資源和社會保障部表示，中國就業形勢保持總體穩定、好於預期，三季度失業率已回落至疫情前水平。但他也指出，就業形勢面臨一定風險和不確定性。來自智聯招聘的數據顯示，小型和微型企業就業狀況較去年同期有所惡化，招聘人數與求職人數同比均下降，且招聘人數降幅更大。

據中新社，人社部今日（27日）舉行2021年第三季度新聞發佈會，人社部就業促進司副司長宋鑫表示，中國三季度就業恢復態勢更加積極。 　　

他指，城鎮新增就業完成快於時序進度。 1-9月份全國城鎮新增就業1045萬人，完成全年目標任務的95%，與去年同期相比增幅為16%。 二是失業率回落至疫情前水平。三季度全國城鎮調查失業率月均值為5.0%，比2019年同期下降0.2個百分點。三是重點群體就業保持穩定。高校畢業生就業水平總體平穩。農村勞動力外出務工規模基本穩定，脫貧勞動力務工總量持續增加，9月底達到3103萬人，超過去年規模。四是勞動力市場供求基本平衡。

國內經濟恢復仍不穩固

宋鑫稱，從走勢看，就業形勢有望延續平穩態勢。但他同時指出，國際環境不確定性因素增多，國內經濟恢復仍不穩固、不均衡，就業形勢面臨一定風險和不確定性。

據內媒界面新聞，25日，中國人民大學中國就業研究所與智聯招聘聯合發布的三季度中國就業市場景氣指數(CIER)錄得2.15，較二季度上升0.06，較上年同期上升0.26；與歷史同期相比，明顯優於過去三年，也是2011年該指標公佈以來的第三高。

但不同規模企業的就業景氣度存在明顯差異，大型企業CIER指數為3.55，中型企業CIER指數為1.15，小型和微型企業的CIER指數分別為0.96和1.16。

CIER指数=市场招聘需求人数/市场求职申请人数。指数大于1，表明劳动力需求大于劳动力供给，就业市场景气程度高；指数小于1，表明就业市场竞争趋于激烈，景气程度较低。

責任編輯：袁瑋婧

發改委：第三季經濟指標回落加大調控難度 就業總量壓力仍較大

中國前三季城鎮失業率5.2% 統計局：就業壓力和結構性矛盾仍在

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