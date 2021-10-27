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中國量子計算快超級電腦千萬倍 這方面超越Google同類機

社會熱點 16:23 2021/10/27

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近日，中國科學院（中科院）量子信息與量子科技創新研究團隊，在超導量子和光量子兩種系統的量子計算方面，取得重要進展。其中超導量子計算原型機「祖沖之二號」，比目前最快的超級電腦快一千萬倍，計算複雜度超越Google同類計算機；而光量子電腦「九章二號」，處理特定問題的速度亦比超級電腦快億億億倍。

據央視新聞報導，中科院超導量子計算機研究團隊，構建了66比特可編程超導量子計算原型機「祖沖之2號」，實現對「量子隨機線路取樣」任務的快速求解，比目前最快的超級電腦快1000萬倍，計算複雜度比Google的超導量子計算原型機「懸鈴木」（sycamore）高100萬倍。這使中國首次在超導體系達到「量子計算優越性」（quantum supremacy）里程碑。

同時，光量子計算研究團隊構建了113個光子144模式的量子計算原型機「九章二號」，在處理玻色子取樣（boson sampling）問題上，速度比超級電腦快億億億倍（即：10的24次方倍），並增強了光量子計算原型機的編程計算能力。

「九章二號」144模式干涉儀（部分）實驗照片。

中國科技大學教授陸朝陽表示，「九章光量子計算機從之前的 76 個光子，增加到 113 個光子，比超級電腦快億億億倍。」

超導量子比特與光量子比特，是國際公認有望實現可擴展量子計算的物理體系。當量子計算機對特定問題的求解超越超級電腦，即「量子計算優越性」，是量子計算發展的第一個里程碑。

中國科學院院士潘建偉表示，「下一步我們希望能夠通過4到5年的努力，實現量子糾錯；在使用量子糾錯的基礎之上，我們就可以來探索用一些專用的量子計算機，或者量子模擬機，來解決一些具有重大應用價值的科學問題。」

【量子科技】中國誕生世界最快量子隨機數發生器  1秒188億個

中國量子電腦「祖沖之號」再破紀錄  1.2小時完成8年運算（多圖）

近年來，量子科技發展突飛猛進，量子計算更被認為可能是下一代信息革命的關鍵技術，可通過特定算法，產生超越傳統計算機的算力。在中美科技博弈背景下，中國亦加快推動發展量子科技。

國家主席習近平去年10月曾指出，量子科技成為新一輪科技革命和產業變革的前沿領域；加快發展量子科技，對促進高質量發展、保障國家安全具有非常重要的作用。他亦強調，要加強量子科技發展戰略謀劃系統佈局，保證資金投入，加速推動中國的量子科技發展，「把握大趨勢，下好先手棋」。

責任編輯：易燕丹

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