聯合國氣候大會前 中國發布應對氣候變化白皮書

聯合國氣候大會舉行前，中國國務院新聞辦今日（27日）發表《中國應對氣候變化的政策與行動》白皮書，提到中國將腳踏實地落實國家自主貢獻目標，強化溫室氣體排放控制，提升適應氣候變化能力水平。

聯合國氣候變化框架公約締約方大會第二十六次會議（COP26），將於周日（31日）起在格拉斯哥舉行。據外電報道，中國國家主席習近平料不會出席會議，或意味中國在去年作出重大氣候承諾後，不會在氣候大會上作出更多讓步。

習近平料缺席COP26

習近平去年9月向聯合國大會表示，二氧化碳排放力爭於2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和。此外，習近平今年表示，中國將在「十五五」時期逐步減少煤炭消費；稍早還宣布不再新建境外煤電項目。

不過，分析認為，中國既要應對條候變化問題，又要保持國內能源供應穩定，面臨挑戰。

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國新辦今日發表的白皮書，提到中國實施積極應對氣候變化國家戰略。不斷提高應對氣候變化力度，強化自主貢獻目標，加快構建碳達峰碳中和「1+N」政策體系。強調應對氣候變化是全人類共同事業，面對全球氣候治理前所未有困難，國際社會要以前所未有的雄心和行動，勇於擔當，勠力同心，積極應對。

面臨維護能源安全等多重挑戰

中國生態環境部副部長葉民（圖）在發布會表示，近年中國採取一系列強有力的政策措施，調整產業結構，優化能源結構，節約提高能效，增加森林碳匯，提高適應氣候變化能力，取得了顯著成效。

但同時，中國應對氣候變化也面臨著困難與挑戰，提到世界面臨百年未有之大變局，單邊主義、保護主義抬頭，中國在應對氣候變化面臨的國際形勢更加複雜。而中國計劃以30年左右的時間實現從碳達峰到碳中和，比主要發達國家用時大大縮短。

他指，中國是世界上最大的發展中國家，面臨發展經濟、改善民生、治理污染、維護能源安全等多重挑戰，而且發展不平衡不充分問題依然存在。目前中國有關應對氣候變化的認知水平、政策工具、手段措施、基礎能力還有欠缺和短板。但有決心、有能力完成碳達峰碳中和的艱鉅任務。

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責任編輯：林佩怡

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