《玻璃心》被下架 國台辦發言人：不熟沒時間聽

馬來西亞創作歌手黃明志邀陳芳語合唱新歌《玻璃心》，內容被指觸碰「辱華」邊緣爆紅，歌曲遭中國大陸全網下架，兩人微博帳號也被封。對此，大陸國台辦發言人馬曉光今日（27日）回應台灣媒體提問時，以「我對這首歌曲不熟，沒有時間去聽，對歌曲沒有發言權」簡短帶過，並未對歌曲本身多做回應。

值得注意的是，馬曉光在回答完台灣媒體提問，陸方對於這首歌成為亞洲某流行排行榜第三名，有中國大陸網友表達不滿，和兩位歌手微博帳號被封等事有何看法後，補充說到「我聽出你問題的弦外之音，在此作個回應」。

▲ 馬來新亞歌手黃明志和歌手陳芳語合唱「玻璃心」

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馬曉光接著就兩岸輿論相關議題進行闡述，表示自2016年以來，民進黨當局破壞兩岸關係，不斷進行謀「獨」挑釁，製造「反中」民粹情緒。他說，「種瓜得瓜、種豆得豆」，民進黨的倒行逆施引起廣大網民的憤恨和反擊，這是很自然的事。

馬曉光說，不難發現，2008年以來，2016年以前，沒有這樣的情況。造成當前這種情況的根源是誰？元兇是誰？不言而喻。消除這種情況並不難，只要大家堅決反對「台獨」，特別是廣大台灣同胞要有自覺性和警惕心。「兩岸同胞都是一家人，最終會走向心靈契合。」

責任編輯：李冰琪

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