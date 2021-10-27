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京駁布林肯：美若續打台灣牌 必給中美關係造成顛覆性巨大風險

國情動向 16:46 2021/10/27

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美國國務卿布林肯周二（26日）發表聲明，呼籲所有聯合國成員國，支持台灣「積極、有意義地參與整個聯合國系統」，並指這符合在「台灣關係法」、三個聯合公報及「六項保證」指引下的「一個中國」政策。

在北京，外交部發言人趙立堅周三（27日）批評，美方聲明嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，中方強烈不滿，堅決反對，已向美表明嚴正立場，並提嚴正交涉。他警告，若美繼續打台灣牌，必然會給中美關係造成顛覆性的巨大風險。

他促美方恪守承諾，切實按照一個中國原則和中美三個聯合公報規定，遵守聯大第2758號決議，停止發表不負責任錯誤言論，停止助台拓展所謂國際空間，不向「台獨」勢力發錯誤信號，以實際行動維護中美關係政治基礎。

布林肯籲支持台灣參與聯合國 華使館：為台獨撐腰不會得逞

美官員批華誤用聯大2758號決議 國台辦：中國在聯合國代表權含台灣

趙立堅強調四點基本立場：

第一，世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。包括美國在內，全世界有180個國家在堅持一個中國原則基礎上，與中國建立外交關係。一個中國原則是國際社會的普遍共識，是公認的國際關係基本準則。不容美方單方面挑戰和曲解。美方在中美三個聯合公報中明確承認，中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，在此範圍內，美國人民將同台灣人民保持文化、商務和其他非官方關係。

第二，台灣地區參與國際組織活動，必須按照一個中國原則處理。聯大第2758號決議已經從政治上、法律上和程序上徹底解決了中國在聯合國的代表權問題。聯合國系統各專門機構和聯合國秘書處任何涉及台灣的事務，均應遵照一個中國原則和聯大第2758號決議，「美方吹捧粉飾台灣所謂民主和貢獻，為台說項，企圖偷換概念，混淆視聽，但國際社會對美國的動機意圖看得一清二楚」。50年前，美國妄圖在聯合國製造「一中一台」或「兩個中國」遭挫，今天美國如果還想要開歷史的倒車，就是站在14億中國人民和世界絕大多數國家的對立面，注定要失敗。

第三，台灣當局頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不承認「九二共識」，極力拓展所謂國際空間，在「台獨」分裂的道路上越走越遠，是對台海和平與穩定最大的現實威脅，也是造成台灣近年來參與多邊機構活動屢屢碰壁的癥結所在。台灣地區獲得國際民航組織信息渠道暢通，與世界多個城市通航便利，在符合一個中國原則前提下，台灣地區醫療衛生專家可參與世衛相關技術會議，獲取新冠疫情等公共衛生健康信息渠道暢通。「美方拿台灣參與國際民航組織和世界衛生組織說事，騙取同情，打錯了算盤，沒有市場。」

第四，一個中國原則和中美三個聯合公報是中美關係的政治基礎，美方單方面炮製的所謂「與台灣關係法」和對台「六項保證」，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，違反一個中國原則。中方從一開始就絕不接受。一段時間以來，美方在台灣問題上錯誤言行不斷，中方都已經做出堅決必要回應。如果美方繼續在打「台灣牌」的道路上一條路走到黑，必然會給中美關係造成顛覆性的巨大風險，嚴重損害台海和平穩定，也必將嚴重損害美方自身利益。

拜登承諾將協防台灣 京：不要站在14億中國人民的對立面

中美關係回暖？習智囊：未到轉折點 美對台政策實際已改變

責任編輯：林佩怡

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