內地第三季度「最缺人」職業排行出爐 地產經紀跌出前十

中國人社部發布的報告顯示，「最缺人職業排行前十」職業保持基本穩定，地產經紀跌出前十。

據內地「界面新聞」報道，中國人社部今（27日）發布今年第三季度招聘大於求職「最缺人」的100個職業排行。排行「前十」職業為營銷員、餐廳服務員、商品營業員、保安員、快遞員、家政服務員、保潔員、市場營銷專業人員、焊工、客戶服務管理員。

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與2021年第二季度相比，本期「排行」有以下兩大特點：

一是招聘需求和求職人數環比均有所降低，三季度市場供求關系得到緩解。從「最缺工」的100個職業看，招聘需求人數從二季度的153.8萬人減少至111.4萬人（下降27.56%）；求職人數從二季度的51.7萬人減少至41.8萬人（下降19.15%）；缺口數從二季度102.1萬人下降至69.6萬人（下降31.83%）。

二是社會生產服務和生活服務人員、生產製造及有關人員兩個大類職業需求保持旺盛勢頭。從100個職業分布看，有74個屬於上述兩大類職業，占主體地位；「快件處理員」「網約配送員」「後勤管理員」等生活服務類職業排位明顯上升，「保育師」「美發師」新進排行。新進排行的24個職業中，有17個與製造業相關，如「工業機器人系統操作員」，「真空電子器件零件製造及裝調工」等。

此外，排行「前十」職業保持基本穩定，本期「焊工」「客戶服務管理員」進入前十，「地產經紀」「儀器儀表製造工」退出前十。

責任編輯：李冰琪

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