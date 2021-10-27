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據報中國擬限動力煤價格緩解電荒 一噸或440元最高上浮20%

經濟脈搏 17:55 2021/10/27

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彭博引述知情人士報道，中國計劃限制煤炭生產企業出售動力煤的價格，以緩解電力短缺。其中，5500大卡動力煤坑口價格，擬由國家發改委統一制定基準價，每噸440元（人民幣，下同），最高可上浮20%，即528元，遠低於本月動力煤期貨曾經上試的1980元高位。

報道指出，有關計劃擬持續至明年5月1日，目前仍待國務院最終批准，可能會修改。

知情人士又稱，中國政府還希望下游銷售價格能夠得到控制，但將允許地方政府自行設定標準，限制當地煤炭交易價格。保障措施中包含進口定向補貼，以彌補進口商的虧損。

8天連發15文遏制煤價 發改委：擬建立煤炭市場價格形成機制

【緩解電荒】發改委召開專題會議 研究制止煤炭企業牟取暴利

值得注意，國家發改委近期接連發文，推動煤炭保供穩價。當局昨日更表示，正在研究建立規範的煤炭市場價格形成機制，引導煤炭價格長期穩定在合理區間，並研究將煤炭納入制止牟取暴利的商品範圍。

國家發改委稱，在上述工作基礎上，將統籌考慮煤炭行業合理成本、正常利潤和市場變化，研究建立「基準價+上下浮動」的煤炭市場價格長效機制，並加強與燃煤發電市場化電價機制銜接等，引導煤炭市場回歸理性，價格回歸合理區間。

據「21世紀經濟報道」，截至昨日收艦，動力煤期貨價格徘徊在1237元/噸，較日前創下的年內新高回落近750元/噸。今日動力煤期貨跌停，報1144.6元。

責任編輯：林佩怡

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